الرابط الرسمي.. رابط نتائج البيام 2024 bem.onec.dz للاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر 

إن محركات البحث قد شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد عمليات البحث من قبل الطلبة والطالبات حول موعد نتائج البيام 2024 في دولة الجزائر، ومع ازدياد حالة الضغط والتوتر بين الطلاب قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موعد إعلان نتائج البيام 2024 لكافة المحافظات بالدولة، وفي مقال اليوم سوف نتعرف معكم على الخطوات المطلوبة للاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت أو عبر طريق الرسائل النصية.

نتائج البيام 2024

بسبب حالة الرعب التي تسود بين الطلاب فإن وزير التربية الوطنية الجزائرية السيد عبد الحكيم بلعابد قد أعلن عن موعد صدور نتائج البيام 2024 خلال مقابلة تليفزيونيّة، وقد كان من المتوقعفي البداية أن يكون موعد صدور النتائج في 25 يونيو ولكن تم تأجيل الميعاد حتى 29 يونيو أو قبل ذلك بيوم على الأقل وفقا لتصريحات الوزير عبر اللقاء وعادة ما يتم الإعلان عن النتائج في الجزائر في الساعة الرابعة عصرا.

خطوات استخراج نتائج البيام 2024 الجزائر

فور ظهور النتيجة فإنه يمكن إتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عنها:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال هذا الرابط.

ثانيا ادخل الرقم الخاص بك وكلمة المرور.

ثالثا اختر من قائمة الخدمات “النتائج”.

رابعا اضغط على أيقونة خدمة ” استعراض نتائج شهادة التعليم المتوسط”.

خامسا ادخل جميع المعلومات المطلوبة في حقولها الصحيحة بدقة.

سادسا انقر غلى أيقونة “عرض النتائج”.

وأخيرا انتظر قليلا حتى تظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر عبر الرسائل القصيرة

في بعض الأحيان لا يتمكن الطالب من استخراج النتيجة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لهذا فإن الوزارة قد وفرت طريقة أخرى وهي الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط من خلال الرسائل النصية القصيرة وهذا من خلال إتباع الخطوات: