تحديث WhatsApp Gold ضد الحظر!!.. مميزات واتساب الذهبي بمميزات وإضافات جبارة لا تُقارن مع أي تطبيق!.. حمل التطبيق الان

تطبيق واتساب الذهبي من أروع التطبيقات الخاصة بالمراسلة الفورية، حتى أن منصة Whatsapp Gold تتميز بالعديد من الإضافات والتحديثات الجديدة التي لا تُقارن مع أي تطبيق أو منصة مراسلة أخرى، ويمكنك التعرف على كل هذه المميزات للتطبيق الذي استطاع استقطاب ملايين المستخدمين من مختلف الدول العربية والأجنبية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي مميزات تطبيق واتساب الذهبي؟

هناك بعض المميزات التي تتمثل في تطبيق واتساب الذهبي Whatsapp Gold، وذلك لجميع محبي هواتف الأندرويد والأيفون، كما نص على النحو الأتي:-

التطبيق يُتيح العديد من التحديثات الجديدة مثل الاحتفاظ بالقصص بأعلى جودة.

كذلك يمتلك خاصية الحفاظ على بيانات المستخدم في نسخة احتياطية.

إرسال فوق الـ 300 رسالة بشكل سهل وسلس.

إمكانية عمل جروبات والتواصل مع 30 مستخدم في وقت واحد.

تطبيق واتساب الذهبي لديه إمكانية التحديث التلقائي دون العودة لموقعه الرسمي.

يمكنك القيام بحماية التطبيق بإدخال رمز أمان أو كلمة سر.

سهلة العمل على تثبيت الرسائل الهامة.

ميزة إخفاء الظهور في حالة إذا كنت أون لاين لكي تحافظ على خصوصياتك.

يمكن إدارة الطلبات المتمثلة في “طلب جديد” أو “طلب مستلم”.

خطوات تحديث واتساب الذهبي

ويمكنك القيام بتحديث واتساب الذهبي على جميع الإصدارات المتمثلة في الأندرويد والأيفون، وفقًا للخطوات التالية:-