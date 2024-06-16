100 دولار بكام دينار؟.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي مع تعاملات اليوم الأحد

استقرت أسعار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، بعد عدة إضطرابات كبيرة شهدتها في العديد من البورصات العراقية، فضلاً عن أن سعر الـ 100 دولار أمام الدينار، على أن ذلك جاء عقب بعض القرارات التي اتخذها البنك المركزي العراقي وفقًا لسياسته التي وضعها حول سعر الصرف المحلي، وعليه يمكنك التعرف على أسعار الدولار مقابل الدينار، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الـ 100 دولار مقابل الدينار

ووفقًا لأخر تحديث لأسعار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو 2024، كما يلي:-

وصل سعر الـ 5 دولار إلى 6.550.20 دينار.

في حين بلغ سعر الـ 20 دولار لنحو 26.200.80 دينار.

إضافة إلى أن سعر الـ 50 دولار سجل 65.502.00 دينار عراقي.

حتى أن سعر الـ 100 دولار بلغ نحو 131.004.00 دينار.

كما سجل سعر الـ 200 دولار لنحو 262.008.00 دينار.

ووصل سعر الـ 250 دولار إلى نحو 327.510.00 دينار.

حتى سعر الـ 100 دولار سجل 1,310,040.00 دينار عراقي.

تحديث سعر الدينار أمام الجنيه

أما عن التحديث الأخير لسعر الدينار العراقي أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد، جاءت على النحو التالي:-