عرض نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 كافة محافظات العراق

زادت عمليات البحث بشكل كبير في الفترة الحالية، حول نتائج الثالث متوسط الدور الأول، التي أثارت ضجة كبيرة في العديد من المحافظات العراقية، حتى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، بما تمكنهم من الدخول إلى المرحلة الجامعية، على أن يُراعي بأن هذه النتائج تشمل مسير كل طالب وفقًا للدرجات المتحصلين عليها، ولذا سنوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي من خلالها يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، وفقًا للأتي:-

يُرجى الإنتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، أو موقع نتيجة نت.

كذلك يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

مع تدوين المعلومات الخاصة بكل طالب وطالبة.

على أن يتم الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج بالدرجات المتحصل عليها الطلاب.

عرض نتائج الثالث متوسط دور أول في العراق

وانطلقت امتحانات الثالث متوسط الدور الأول، يوم 21 من شهر مايو 2024، على أن استمرت لمدة بلغت 16 يومًا، مع مراعاة بأن وزارة التربية العراقية شددت على جميع اللجان والإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة التي تشمل هذه النتائج، والعمل على رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني.