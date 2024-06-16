موعد صلاة عيد الأضحى في دبي وعدد ايام الإجازة ومظاهر الاحتفال

يضيف عيد الأضحى المبارك السعادة والسرور إلى نفوس المسلمين، حيث يوفر فرصة رائعة للاستمتاع بلحظات خاصة مع العائلة والأصدقاء، وبعد بضعة أيام سوف تبدأ مناسك موسم الحج، ثم يبدأ المسلمون في تجهيز الأضاحي امتثالاً لشعائر الله سبحانه وتعالى، وفي هذا السياق أعلنت الجهات المختصة في الإمارات عن وقت عيد الأضحى المبارك وأوقات الصلاة في دبي، موضحة عدد أيام العطلة لكل القطاعات في الدولة.

موعد صلاة عيد الأضحى في دبي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يسعى المسلمون لمعرفة أوقات الصلاة حسب كل مدينة، والتي تختلف من دولة لأخرى، وسوف تقام صلاة العيد في مدينة دبي في الساعة 06:20 صباحًا يوم الأحد الموافق 16 يونيو من هذا العام 2024.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في الإمارات

تم الكشف عن مواعيد عطلة عيد الأضحى المبارك في الإمارات وتكون على النحو التالي:

يوافق يوم وقفة عرفات يوم السبت، بتاريخ 15 يونيو 2024.

أول أيام عيد الأضحى يصادف يوم الأحد، بتاريخ السادس عشر من يونيو / حزيران 2024.

يوم الاثنين السابع عشر من شهر يونيو/حزيران لعام 2024، سوف يكون اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك.

ثالث أيام عيد الأضحى والذي يصادف يوم الثلاثاء الثامن عشر من يونيو عام 2024.

يستمر عيد الأضحى لمدة أربعة أيام، حيث يبدأ يوم الأحد 16 يونيو وينتهي في 19 يونيو 2024.

أفكار هدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

يحتفل بعض الأفراد في عيد الأضحى بتقديم الهدايا للأطفال والأصدقاء المقربين، وتتنوع الهدايا لتشمل جميع الفئات العمرية، وتتراوح بين هدايا دينية وتراثية وغيرها، وتتمثل في النقاط التالية:

هدايا دينية مثل السبحة والقرآن الكريم.

يقدم العائدون من أداء مناسك الحج هدايا دينية مثل سجادة الصلاة، وقوارير ماء زمزم، بطاقات الأذكار.

يتم توزيع هدايا تذكارية تشمل بخور وعطور وتحف فنية صغيرة، تحمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى.

توزيع الشيكولاتة والحلوى للأطفال.

توزيع أكياس من القماش المزينة برسومات الزهور، ووضع البالونات داخلها لإدخال الفرح والسعادة للأطفال.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في دبي

تتباين مظاهر الاحتفال بالأعياد والمناسبات من مدينة لأخرى، ولكن تتميز مدينة دبي بطرق حديثة للاحتفال بعيد الأضحى على النحو التالي: