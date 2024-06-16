صلاة العيد الساعة كام؟.. موعد صلاة عيد الأضحي في مصر بالمدن 2024

اسماء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار
صلاة العيد الساعة كام؟.. موعد صلاة عيد الأضحي في مصر بالمدن 2024
افرحوا 9 أيام .. موعد إجازة عيد الأضحى في مصر 2024 اعرف مواعيد صلاة العيد

باقي من الوقت القليل ويهل علينا عيد الأضحى المبارك وينتظر المسلمين اجمع تأدية صلاة العيد والتي يجتمع فيها المسلمين بالفرحة والسعادة لكي يؤدوا صلاة العيد وبعد الانتهاء من الصلاة يقوم المصلين تهنئة بعضهم بحلول عيد الأضحى المبارك ويهتم المسلمون بمعرفة موعد صلاة العيد في مصر لكي يؤدوا الصلاة في وقتها المحدد.

موعد صلاة العيد في مصر

يحتفل المسلمين في مصر بالعيد احتفالات كبيرة، حيث يجتمع كبار العائلة في كل بيت مصر على طاولة واحدة في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد لذلك يهتمون بمعرفة متى يكون ميعاد صلاة العيد والتي تختلف من محافظة لأخرى بسبب موقع المحافظة الجغرافي نذكر مواعيد صلاة عيد الأضحى في بعض المحافظات:

المدينةموعد الصلاة
القاهرة٦:١٨ صباحا
الجيزة٦:١٨ صباحا
الاسكندرية٦:٢٠ صباحا
السويس٦:١٣ صباحا
شرم الشيخ٦:١١ صباحا
أسوان٦:٢٥ صباحا
حلايب٦:١٤ صباحا

كيفية معرفة وقت صلاة عيد الأضحى المبارك

يكون حساب وقت موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق الشمس في فترة تكون ما بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة ويمتد موعد الصلاة حتى زوال الشمس والذي يعتبر الوقت الفعلي وقت الظهيرة ويجب على كل مسلم تأدية صلاة العيد، حيث أنها تعتبر من السنن المؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك فتوى بأنه في حالة فوات صلاة العيد عن تأديتها المسلم في موعدها يمكن صلاتها قضاءا.

احتفالات عيد الأضحى المبارك بمصر

تعتبر الأعياد موسم رائع لاجتماع الأهل والأقارب والأصدقاء، حيث فرحة وبهجة صفة لدى المسلم في مشاركة تلك المشاعر مع الأسرة والتفافهم حول المائدة كاجتماع عائلة واحدة لمشاركة الأخبار والأحداث في حياتهم ومن مراسم الاحتفالات لدى المصريين:

  • تزيين الشوارع البالونات والزينة ولعب الأطفال فرحة وبهجة بحلول العيد.
  • توزيع الحلوى على المصلين والأطفال بعد انتهاء صلاة العيد.
  • ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
  • التهاني والتبريكات بين الجيران وتقديم الطعام كدعوة محبة بينها وتقوية روابط العلاقات.
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معلومات الكاتب
اسماء محمد

كاتبة مقالات وأخبار حصرية
أعشق التدوين

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