صلاة العيد الساعة كام؟.. موعد صلاة عيد الأضحي في مصر بالمدن 2024

باقي من الوقت القليل ويهل علينا عيد الأضحى المبارك وينتظر المسلمين اجمع تأدية صلاة العيد والتي يجتمع فيها المسلمين بالفرحة والسعادة لكي يؤدوا صلاة العيد وبعد الانتهاء من الصلاة يقوم المصلين تهنئة بعضهم بحلول عيد الأضحى المبارك ويهتم المسلمون بمعرفة موعد صلاة العيد في مصر لكي يؤدوا الصلاة في وقتها المحدد.

موعد صلاة العيد في مصر

يحتفل المسلمين في مصر بالعيد احتفالات كبيرة، حيث يجتمع كبار العائلة في كل بيت مصر على طاولة واحدة في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد لذلك يهتمون بمعرفة متى يكون ميعاد صلاة العيد والتي تختلف من محافظة لأخرى بسبب موقع المحافظة الجغرافي نذكر مواعيد صلاة عيد الأضحى في بعض المحافظات:

المدينة موعد الصلاة القاهرة ٦:١٨ صباحا الجيزة ٦:١٨ صباحا الاسكندرية ٦:٢٠ صباحا السويس ٦:١٣ صباحا شرم الشيخ ٦:١١ صباحا أسوان ٦:٢٥ صباحا حلايب ٦:١٤ صباحا

كيفية معرفة وقت صلاة عيد الأضحى المبارك

يكون حساب وقت موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق الشمس في فترة تكون ما بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة ويمتد موعد الصلاة حتى زوال الشمس والذي يعتبر الوقت الفعلي وقت الظهيرة ويجب على كل مسلم تأدية صلاة العيد، حيث أنها تعتبر من السنن المؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك فتوى بأنه في حالة فوات صلاة العيد عن تأديتها المسلم في موعدها يمكن صلاتها قضاءا.

احتفالات عيد الأضحى المبارك بمصر

تعتبر الأعياد موسم رائع لاجتماع الأهل والأقارب والأصدقاء، حيث فرحة وبهجة صفة لدى المسلم في مشاركة تلك المشاعر مع الأسرة والتفافهم حول المائدة كاجتماع عائلة واحدة لمشاركة الأخبار والأحداث في حياتهم ومن مراسم الاحتفالات لدى المصريين: