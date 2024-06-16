تعرف على موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 1445

ساعات قليلة تفصلنا عن صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، لذلك يتصدر محركات البحث الآن موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية، ونظراً لذلك قامت وزارة الشؤون الإسلامية بالإعلان عن مواقيت الصلاة بكافة المدن والمناطق داخل الأراضي السعودية، ومن المعروف أيضاً أنه يتم إقامة الصلاة بعد شروق الشمس بحوالي 15 دقيقة.

موعد صلاة العيد في المملكة

مع اقتراب أولى ساعات فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك والموافق لليوم العاشر من ذي الحجة، يزداد البحث عن مواقيت صلاة العيد، لذا أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عنها، والتي جاءت على هذا النحو:

ستبدأ صلاة العيد بالرياض في تمام الساعة الخامسة وستة وأربعون دقيقة.

أما نجران وجازان فستكون في تمام الخامسة وستة وخمسون دقيقة.

مكة المكرمة في الساعة 6:09 ص.

تبوك ستكون في تمام 6:02 ص.

وفي مدينة سكاكا سيكون موعد صلاة العيد 5:58 ص.

والمدينة المنورة بالساعة السادسة وسبع دقائق صباحاً.

خطباء صلاة العيد 1445

علاوة على ما سبق، أوضحت الوزارة أسماء خطباء صلاة عيد الأضحى بعدد من المساجد داخل المملكة، وجاءت التفاصيل على النحو التالي: