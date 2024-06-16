موعد صلاة عيد الاضحى 2024 فى الشرقية ،تزايدت الاهتمامات والبحوث على الإنترنت حول مواعيد صلاة عيد الأضحى في مختلف محافظات مصر حيث يركز الكثير من الأفراد على العثور على توقيت صلاة العيد في محافظة الشرقية لعام 1445 هجريا يعزى هذا الاهتمام المتزايد إلى رغبة المسلمين في الالتزام بالسنة النبوية وأداء العبادات في أوقاتها المحددة كما يعكس أيضا حالة الاستعداد والتحضير الروحي للاحتفال بالعيد الديني البارز.

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 فى الشرقية

في محافظة الشرقية توجد تجهيزات مستعدة لاستقبال المصلين في عدد كبير من المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد حيث يتم تنظيم الفعاليات بحسب التقويم الإسلامي الرسمي وفقا للتوقيت المعلن من قبل الهيئة العامة للمساحة والمنطقة الزمنية المحلية للمحافظة.

وأعلنت وزارة الأوقاف موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الشرقية حددته الساعة 6:21 صباحا بتوقيت مدينة الشرقية ، وفقاً للتوقيت المعتمد من الهيئة العامة للمساحة. هذا الإعلان يأتي تزامناً مع استعدادات الأسر في قرى ومدن المحافظة لاستقبال العيد بفرحة وسرور دينيين.

مواعيد صلاة العيد تمثل محور اهتمام كبير بين المواطنين حيث يسعون للحضور والمشاركة في هذه الفعالية الدينية البارزة مع الالتزام بالتكبيرات الخاصة بالعيد وسماع الخطبة التي تأتي بعد الصلاة. الصلاة تقام بشكل مميز يختلف عن صلاة الفروض اليومية حيث يكبر الإمام في الركعة الأولى بسبع تكبيرات بعد التكبيرة الإحرام متبوعة بقراءة سورة الأعلى أو سورة القدر بعد الفاتحة في الركعة الثانية يكبر بخمس تكبيرات غير التكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة مع سورتي الغاشية والقمر.

مدة خطبة عيد الأضحى المبارك

وأشار إلى أن خطبة العيد تستغرق حوالي 10 دقائق مماثلة لخطبة صلاة الجمعة حيث يتم الالتزام بخطبة موحدة سواء في النص أو المضمون وتتيح هذه الخطبة الموحدة فرصة للمصلين للتأمل في معاني العيد وأهميته الدينية، كما يسمح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بهدف إضفاء الفرح والسرور على قلوبهم.