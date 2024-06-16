موعد صلاة عيد الاضحى 2024 فى قنا… وأماكن الساحات

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
موعد صلاة عيد الاضحى 2024 فى قنا… وأماكن الساحات
موعد صلاة عيد الاضحى 2024 قنا 

قبل ساعات من بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك ينتاب الآلاف من المواطنين في محافظة قنا حماس لمعرفة مواعيد صلاة العيد مع إعدادات شاملة تجريها الأسر في كل قرية ومدينة ومركز تأتي هذه الاستعدادات تزامنا مع التحضيرات المكثفة التي قامت بها مديرية الأوقاف في المحافظة حيث أعدت مواقع لصلاة العيد في المساجد والساحات المنتشرة في مختلف مناطقها.

المواطنون يتوجهون للبحث عن الجدول الزمني للصلاة، متطلعين للمشاركة في هذه الفعالية الدينية الهامة بتقديم التكبيرات والدعاء بالخير والبركة تتميز صلاة عيد الأضحى بتنظيم خاص يتضمن تكبيرات خاصة بالعيد حيث يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد التكبيرة الإحرام ثم يقرأ سورة الأعلى أو سورة القدر في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات غير التكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة متبوعة بسورتي الغاشية والقمر.

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 فى قنا

أعلنت وزارة الأوقاف موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في قنا حددته الساعة 6:21 صباحًا بتوقيت مدينة قنا وفقا للتوقيت المعتمد من الهيئة العامة للمساحة هذا الإعلان يأتي تزامناً مع استعدادات الأسر في قرى ومدن المحافظة لاستقبال العيد بفرحة وسرور دينيين.

صلاة عيد الاضحى 2024 قنا

مواعيد صلاة العيد تمثل محور اهتمام كبير بين المواطنين حيث يسعون للحضور والمشاركة في هذه الفعالية الدينية البارزة مع الالتزام بالتكبيرات الخاصة بالعيد وسماع الخطبة التي تأتي بعد الصلاة. الصلاة تُقام بشكل مميز يختلف عن صلاة الفروض اليومية حيث يكبر الإمام في الركعة الأولى بسبع تكبيرات بعد التكبيرة الإحرام متبوعة بقراءة سورة الأعلى أو سورة القدر بعد الفاتحة. في الركعة الثانية يكبر بخمس تكبيرات غير التكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة مع سورتي الغاشية والقمر.

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معلومات الكاتب
يس خالد

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