حددت مديرية الأوقاف بـ سوهاج موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في سوهاج في عدة مراكز منها أخميم، البلينا، جرجا، دار السلام، جهينة، ساقلتا، طما، طهما، المراغة، والمنشأة وبحسب التصريحات الرسمية من المديرية ستبدأ الصلاة في وقت واحد في مئات المساجد والساحات المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، وذلك بعد أداء خطبة موحدة.

تم اختيار هذه المواقع بعناية لتلبية احتياجات المصلين وتوفير بيئة مناسبة لأداء العبادة في أفضل الظروف يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المديرية لتنظيم الشؤون الدينية وتوفير الإرشادات اللازمة للمواطنين بهدف تسهيل حضورهم للصلاة والمشاركة في الاحتفالات الدينية بروح من السلام والتقدير لسنن الدين.

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 فى سوهاج

أفاد البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بشأن توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في مراكز سوهاج بأن الصلاة ستنطلق عند الساعة 5:24 صباحا يحرص الملايين من المسلمين في مصر على أداء صلاة العيد في المساجد والساحات المخصصة لهذا الغرض تفانيا في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة.

وفي سياق الشريعة الإسلامية يتم تأجيل الصلاة بعد طلوع الشمس بما يعادل حوالي 20 دقيقة وهو ما يعكس الالتزام الديني والتنظيم الدقيق لأداء العبادات في الأوقات المحددة.

صلاة عيد الاضحى

صلاة عيد الأضحى تتم بطريقة مختلفة عن صلوات الفروض اليومية حيث يؤدي الإمام سلسلة تكبيرات معينة في كل ركعة. في الركعة الأولى يكبر الإمام سبع تكبيرات باستثناء تكبيرة الإحرام ثم يقرأ سورة الأعلى أو سورة القدر بعد الفاتحة. أما في الركعة الثانية فيكبر الإمام خمس تكبيرات، مرة أخرى باستثناء تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة متبوعة بإحدى سورتي الغاشية أو القمر.

صلاة عيد الأضحى المبارك تتضمن أيضا خطبة ولكنها تختلف عن خطبة صلاة الجمعة يلقي الخطيب خطبته على المصلين فور الانتهاء من أداء صلاة العيد المكونة من ركعتين.