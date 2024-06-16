موعد صلاة عيد الاضحى 2024 فى البحر الأحمر…. أماكن صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في البحر الأحمر حيث تم تحديد بداية صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس وما يقرب من 20 دقيقة بعد شروقها هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير البيانات الدقيقة للمواطنين، لضمان أن يتمكنوا من الالتزام بالأوقات الشرعية المحددة لأداء العبادات.

تمثل الخطوة الحالية جزءا من استراتيجية الهيئة لتنظيم أنشطة العيد بشكل فعال مما يساعد في تخفيف الزخم وتنظيم تدفق المصلين إلى المساجد والساحات العامة تتمثل أهمية تحديد الوقت الدقيق لصلاة العيد في توفير بيئة مناسبة للمشاركة الدينية حيث يتمكن المصلون من الاستعداد للاحتفال بالمناسبة بروح من الود والانسجام.

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 فى البحر الأحمر

في محافظة البحر الأحمر تم تحديد مواعيد صلاة عيد الأضحى على النحو التالي:

في الغردقة ستكون صلاة العيد في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

في سفاجا أيضًا من المقرر أن تبدأ صلاة العيد في نفس التوقيت، أي الساعة 6:15 صباحًا.

أما في حلايب فسيكون موعد صلاة العيد عند الساعة 6:14 صباحًا.

وفي شلاتين ستقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

تم تحديد هذه المواعيد بدقة من قبل الجهات المعنية بهدف توفير إطار منظم ومناسب للمصلين لأداء العبادة في الأماكن المخصصة مع الحرص على احترام الأوقات الشرعية المحددة لهذا الشأن.

أماكن صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر

مديرية أوقاف البحر الأحمر قامت بتخصيص 193 مسجداً و9 ساحات لإقامة صلاة عيد الأضحى في مدن المحافظة بالإضافة إلى تعيين إمام أساسي وإمام احتياطي لكل مسجد.

أما في الغردقة تم تخصيص 106 مسجد لصلاة العيد في حين تضم رأس غارب 18 مسجدا وسفاجا 17 مسجدا والقصير 18 مسجدا ومرسى علم 9 مساجد وحلايب وشلاتين 24 مسجدا كما تم تجهيز ساحتين لصلاة العيد في رأس غارب وساحة واحدة في سفاجا و3 ساحات في القصير بالإضافة إلى ساحة واحدة في حلايب وأخرى في شلاتين.