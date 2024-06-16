أولاد رزق 3 وعصابة الماكس.. شوف أقوى أفلام عيد الأضحى 2024 خلطة سينمائية مبهرة بـ5 أفلام مميزة

يتم الإعلان دائما عن أقوى أفلام عيد الأضحى في أول أيام الاحتفال بتلك المناسبة الدينية، حيث جاء في هذا العام الكثير من الأفلام الرائعة التي يترأسها عدد من النجوم المشهورين في الفترة الحالية، ومنذ سنوات كثيرة ماضية، ولهذا قد تم الإعلان عن بعض الأفلام التي ستكون متاحة هذا الموسم، والتي أثارت ضجة كبيرة منذ الإعلان عنها، وسنقوم بتوضيحها لكم خلال السطور القادمة.

قائمة أفلام عيد الأضحى

يتم عرض أقوى أفلام عيد الأضحى في دور السينما المصرية ومختلف البلدان العربية، حيث يبحث الجميع في تلك الفترة عن أقوى الأفلام لكي يتم تحديد الفيلم الذي سيتم مشاهدته في السينما أثناء الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، وكانت من ضمن الأفلام الشهيرة هذا العام وهو فيلم ولاد رزق 3 الذي جاء استكمالا لباقي الأحداث في الجزء الأول والثاني، ومن ضمن الأفلام الشهيرة أيضا هو فيلم فرقة موت الذي جاء بقيادة الممثل الشهير أحمد عز، ولم تقتصر الأفلام على ذلك فقط بل هناك فيلم اللعب مع العيال الذي جاء بقيادة الممثل الشهير محمد إمام، واعتقد البعض أن هذا الفيلم مشابه لفيلم أبيه وهو الفنان القدير عادل إمام الذي شارك بفيلم اللعب مع الكبار.

أقوى أفلام عيد الاضحى 2024

يمكن معرفة بعض التفاصيل التي تخص الأفلام المعروضة في السينما خلال أيام عيد الأضحى هذا العام، وذلك لكي يتم تحديد الفيلم الذي سيتم مشاهدته أثناء التنزه في تلك الأيام، لذا تتمثل تفاصيل الأفلام المعروضة في الآتي:

1- فيلم ولاد رزق 3: يعد هذا الفيلم ضمن الأفلام الشهيرة جدا منذ عدة سنوات، والتي أثارت ضجة عند نزول الجزء الثالث منها، حيث يتم عرض هذا الفيلم في يوم 13 يونيو في دور السينما المختلفة.

2- فيلم فرقة موت: يأتي هذا الفيلم بقيادة أحمد عز ويشاركه الفنان آسر ياسين، كما شارك في هذا العمل كل من الفنانة أمينة خليل ومنة شلبي وبيومي فؤاد.

3- فيلم اللعب مع العيال: شارك في هذا العمل بجانب الفنان محمد إمام هو الفنان باسم سمرة والفنانة أسماء جلال ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، وجاء هذا العمل من تأليف وإخراج أستاذ شريف عرفة.

4- فيلم أهل الكهف: يتضمن الطاقم الفني كل من: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين، الفيلم من تأليف الكاتب أيمن بهجت قمر وإخراج المخرج عمرو عرفة.

5- فيلم عصابة الماكس: يجمع نخبة من نجوم الفن، من بينهم: أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، بالإضافة إلى عدد من الفنانين وضيوف الشرف؛ الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبوالسعود، وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وتم إنتاجه بواسطة هشام عبد الخالق.