مؤخرا أثارت مواعيد صلاة عيد الأضحى لعام 2024 اهتمام العديد من المتابعين حيث تزايدت عمليات البحث عبر محرك جوجل عن موعد صلاة العيد في محافظة السويس يأتي ذلك في ظل إعلان دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1445هـ وتحديد موعد وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو 2024 وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 يونيو 2024.

هذه الأحداث جذبت انتباه الجمهور إلى أهمية معرفة مواعيد الصلاة الدقيقة في مختلف المدن والمحافظات المصرية حيث يتطلع المسلمون إلى حضور الصلاة في المساجد والساحات الكبرى وترديد تكبيرات العيد، تأكيدًا على الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 فى السويس

بات عيد الأضحى المبارك على الأبواب مما أثار رغبة الكثيرين في معرفة موعد صلاة العيد في محافظة السويس أعلنت دار الإفتاء المصرية مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن جدول مواعيد صلاة العيد في مختلف المدن والمحافظات المصرية، بالإضافة إلى تحديد الأماكن المخصصة للصلاة في المساجد والساحات الكبرى.

وفقًا لذلك تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى2024 في السويس في تمام الساعة 6:13 صباحا حيث من المقرر أن تتبع هذه الصلاة مباشرة خطبة العيد. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدار لتوفير المعلومات الدينية الدقيقة والموثوقة للمواطنين ليتمكنوا من الاستعداد بشكل أفضل للاحتفال بالعيد والمشاركة في الفعاليات الدينية بروح من الانسجام والتقدير لسنن الدين.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليمًا كثيرًا.