“عيد سعيد مع وناسة”.. تردد قناة وناسة بيبي للأطفال 2024 Wanasah على القمر النايل سات والعرب سات ومتعي طفلك مع أغاني لولو في العيد

قناة وناسة من أشهر القنوات الترفيهية الخاصة بالأطفال في الوطن العربي، والتي تتميز بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي يستفيد منه الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، كما أن محتواها يتميز بأنه أمن تماماً ومفيد للأطفال يلبي كافة احتياجاتهم ويعزز القدرات العقلية والفكرية لدى الأطفال، وتختار القناة كل ما تقدمه للأطفال بعناية ليناسب معهم ويستفيدوا منه بقدر الإمكان، وتمتلك القناة قاعدة جماهيرية عريقة من كل مكان بالوطن العربي ويتضاعف جمهورها بشكل يومي، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم أحدث تردد قناة وناسة 2024.
تردد قناة وناسة على النايل سات 2024
قناة وناسة متوفرة عبر القمر الصناعي نايل سات ويمكن استقبالها من أي مكان بالوطن العربي، حيث يمكن متابعتها بجودة عالية وتوفير صوت وصورة أوضح وأنقى بكثير، والتردد هو:
- التردد: 11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 5/6.
- الجودة: sd.
تردد قناة وناسة على العرب سات 2024
من أي مكان بالوطن العربي يمكن استقبال قناة وناسة على العرب سات، والتردد هو:
- التردد: 11270.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل التصحيح: 3/4.
- الجودة: sd.
مميزات قناة وناسة
- تتميز قناة وناسة بتقديم محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ومجاناً.
- تعرض القناة باقة مميزة من الأغاني الترفيهية وبرامج الأطفال المتنوعة.
- تستعرض القناة أروع أغاني لولو المحببة من الجميع كباراً وصغاراً.
- تتميز القناة بتقديم محتوى يساعد على نشر القيم الإيجابية مثل الاحترام، التسامح، التعاون وغيرها.
- تقدم القناة مجموعة من البرامج التي لها دور كبير في تنمية مهاراتهم الاجتماعية والمهارات لكي يمكنهم التغلب على المشاكل المختلفة.
- أهم ما يميز قناة وناسة باختيارها لمحتوى يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة من الأطفال.
- تسعى القناة دائماً لمساعدة الأمهات في تعليم الأطفال كل مفاهيم الدين الإسلامي.