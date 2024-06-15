“عيد سعيد مع وناسة”.. تردد قناة وناسة بيبي للأطفال 2024 Wanasah على القمر النايل سات والعرب سات ومتعي طفلك مع أغاني لولو في العيد

قناة وناسة من أشهر القنوات الترفيهية الخاصة بالأطفال في الوطن العربي، والتي تتميز بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي يستفيد منه الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، كما أن محتواها يتميز بأنه أمن تماماً ومفيد للأطفال يلبي كافة احتياجاتهم ويعزز القدرات العقلية والفكرية لدى الأطفال، وتختار القناة كل ما تقدمه للأطفال بعناية ليناسب معهم ويستفيدوا منه بقدر الإمكان، وتمتلك القناة قاعدة جماهيرية عريقة من كل مكان بالوطن العربي ويتضاعف جمهورها بشكل يومي، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم أحدث تردد قناة وناسة 2024.

تردد قناة وناسة على النايل سات 2024

قناة وناسة متوفرة عبر القمر الصناعي نايل سات ويمكن استقبالها من أي مكان بالوطن العربي، حيث يمكن متابعتها بجودة عالية وتوفير صوت وصورة أوضح وأنقى بكثير، والتردد هو:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: sd.

تردد قناة وناسة على العرب سات 2024

من أي مكان بالوطن العربي يمكن استقبال قناة وناسة على العرب سات، والتردد هو:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

الجودة: sd.

مميزات قناة وناسة