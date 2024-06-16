موعد صلاة عيد الاضحى 2024 محافظة الاسماعيلية والساحات المتاحة بها

في محافظة الإسماعيلية أُعلن عن موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2024 من قبل مديرية الأوقاف حيث تم الترتيب لاستقبال المصلين في عدة ساحات ومساجد متفرقة بالمحافظة تم تنظيم الإجراءات اللازمة لضمان سهولة ويسر وصول المصلين وتسهيل عملية أداء الصلاة بما في ذلك اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحماية المشاركين وضمان سلامتهم.

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 محافظة الاسماعيلية

تم تجهيز الساحات والمساجد بشكل متكامل لاستقبال الجموع بما في ذلك توفير مرافق الراحة والنظافة وتنظيم المساحات لتسهيل الحركة وضمان احترام التباعد الاجتماعي كما تم تخصيص فرق للإرشاد والتوجيه للمصلين للحفاظ على نظام الدخول والخروج وضمان انسيابية الفعاليات دون ازدحامات غير مرغوب فيها.

وفقا للبيانات الرسمية المعلنة من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد حيث من المقرر أن تقام الصلاة في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة صباحا.

تم استناد الإعلان إلى الحسابات والمعادلات الفلكية لتحديد وقت بداية صلاة عيد الأضحى وذلك لضمان توافقها مع التقاليد الدينية والشرعية المتعارف عليها يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تقديم البيانات الدقيقة لتحديد أوقات الأحداث الدينية الهامة مثل صلاة العيد.

ساحات صلاة عيد الأضحى الإسماعيلية

تم تخصيص 21 ساحة في إدارة الإسماعيلية لإقامة صلاة عيد الأضحى حيث تشمل هذه الساحات عدة مواقع منتشرة في أرجاء المحافظة من بين الأماكن المحددة لأداء الصلاة هي النادي الإسماعيلي، مسجد الإسماعيلي، المعب المفتوح بالخامسة، ساحة موقف الحكر، ساحة نادي الشهداء، مسجد على عيد، مركز شباب السحارة، الزغابة، مسجد عثمان ابن عفان بالحرفى، حي الصالحين بحي السلام، مركز شباب عباد الرحمن بالثلاثيني، مركز شباب أبو آدم بعزبة أبو آدم، ومسجد محمد فريد بأبو عطوة.

بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص ساحات إضافية لإقامة الصلاة بما في ذلك ساحات الدوحة، والرضوان، والسلام، وأم القرى، والفردوس، بالإضافة إلى مسجد بدر، الحاس، ومسجد نقابة المعلمين.