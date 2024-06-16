موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر…. أماكن صلاة العيد في الأقصر

مديرية الأوقاف في محافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة تقوم بالتجهيزات اللازمة لساحات صلاة عيد الأضحى المبارك المعتمدة حول مدن المحافظة وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر

التحضيرات تشمل إعداد ساحات متعددة لأداء صلاة العيد في مختلف أنحاء المحافظة وتجهيزها بكافة الخدمات الضرورية لاستقبال المصلين بشكل آمن ومريح وتتمثل هذه الخدمات في تنظيم الساحات لضمان تدفق سلس للمصلين وتوفير مرافق الصحية والأمنية اللازمة إضافة إلى تجهيزات تكنولوجية تسهل على الحضور الاستفادة من الفعاليات الدينية بشكل متميز.

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في جميع أنحاء مصر وذلك بناءا على التقويم الفلكي المعتمد من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقد حددت الوزارة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر عند الساعة 5:45 صباحا بتوقيت مصر وذلك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 الموافق 10 ذو الحجة 1445 هـ تأتي هذه الإعلانات ضمن الجهود المبذولة لتنظيم وإعداد الفعاليات الدينية الهامة بطريقة تضمن سيرها بسلاسة وانسجام في كافة أرجاء البلاد.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر

محافظة الأقصر تتجه استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى لعام 2024 حيث خصصت وزارة الأوقاف المصرية عددا من الساحات والمساجد لإقامة صلاة العيد بهدف توفير بيئة مريحة وآمنة للمصلين لأداء الشعائر الدينية الكريمة من بين الأماكن المخصصة لصلاة العيد في الأقصر: