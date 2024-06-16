“أهلاً بالعيد”موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في أسوان

حددت مديرية الأوقاف موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في أسوان، حيث قامت بتنسيق وتخصيص 1167 ساحة لأداء هذه الصلاة في مختلف أرجاء المحافظة تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لضمان توفير أماكن مناسبة وملائمة لإقامة شعائر العيد تماشيا مع توجيهات وزارة الأوقاف وذلك بهدف توفير بيئة مريحة وآمنة للمصلين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في أسوان

يأتي اختيار عدد كبير من الساحات المختلفة في أسوان استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى كمرحلة مهمة من تحضيرات السلطات المحلية لاستقبال الأهالي والمصلين تمثل هذه الساحات المخصصة نقطة تجمع هامة للمجتمع المحلي حيث يمكن للمصلين الاستمتاع بأجواء الاحتفال والتقارب الاجتماعي أثناء أداء الصلاة.

أعلن الشيخ حنفي محمود، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة أسوان عن تحديد موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2024 في أسوان حيث من المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 6:26 صباحا بالتوقيت المحلي وأكد أن التجهيزات جارية بالفعل لاستقبال المصلين في عدد من الساحات المنتشرة في مختلف مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى الساحات المتواجدة أمام المساجد الكبيرة.

تأتي هذه الترتيبات في إطار الاستعدادات الدقيقة التي تقوم بها المديرية لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة لأداء صلاة العيد وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الأوقاف ومن المتوقع أن تكون الساحات المخصصة مركزا لاجتماع المصلين الذين يسعون للمشاركة في الاحتفال بعيد الأضحى وأداء الشعائر الدينية بروح من الود والتقارب الاجتماعي.

ساحات صلاة عيد الأضحى بأسوان

في بيان صادر أوضحت مديرية الأوقاف في أسوان أنها حددت عدداً من الأماكن المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى لعام 2024 حيث تشمل هذه الأماكن مسجد الطابية ومسجد العقبة ومسجد بدر ومسجد السبعة وسبعين ومسجد المرحوم فهيم ومسجد يوسف كروم ومسجد السلام ومسجد الرحمة ومسجد آل يعقوب بالإضافة إلى استاد أسوان الرياضي وساحات متعددة في مراكز الشباب والرياضة والنوادي.

وأكدت المديرية أنها اتخذت عدة إجراءات لضمان سلامة المصلين في هذه الأماكن بهدف توفير بيئة آمنة ومريحة للجميع خلال هذه المناسبة الدينية المباركة تشمل هذه الإجراءات تنظيم الساحات وتهيئتها بما يضمن التدفق السلس للمصلين وتوفير الخدمات الضرورية كالمياه والحمامات وتأمين الطواقم الطبية والأمنية للاستعداد الكامل لأي طارئ يمكن أن يحدث خلال الفعاليات.