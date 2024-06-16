ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الجيزة لتمكينك من معرفة التوقيت المحدد لإقامة الصلاة في مختلف المساجد في جميع أنحاء المحافظة، الكثير من المسلمين ينتظرون بفارغ الصبر لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات خلال الساعات القادمة يضبط كل فرد منهم منبهه قبل موعد الصلاة بفترة وجيزة، يتوضأ وينتظم في ارتداء الملابس الطاهرة والملائمة ثم يتجه إلى المسجد لأداء الصلاة في جماعة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الجيزة

تحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر مواقيت صلاة عيد الأضحى اليوم الأحد في مختلف محافظات البلاد يأتي هذا التحديد استنادا إلى الحسابات الفلكية التي تعتمد على رؤية هلال شهر ذي الحجة.

بعد دراسة دقيقة للبيانات الفلكية أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في الجيزة حيث من المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:18 صباحا يأتي ذلك ليوافق شروق شمس الأول من شهر ذي الحجة، والذي يوافق يوم الأحد الموافق 16 يونيو.

صلاة عيد الأضحى 1445- 2024

صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 تعد من الفعاليات الدينية الرئيسية التي ينتظرها جميع المسلمين بفارغ الصبر كل عام حيث تمتاز بأهميتها الكبيرة لدى الصغار والكبار على حد سواء حيث يشعرون بالفرح والسرور بمناسبة هذه الفعالية الدينية البارزة. يتطلع المسلمون إلى أداء صلاة العيد بجماعة في الساحات والمساجد التي تُزين خصيصًا لاستقبال المصلين.

تتميز صلاة العيد بأنها تعد فرصة لتوزيع الهدايا على الأطفال، مثل البالونات والحلوى حيث يتم تحضير هذه الهدايا بشكل مسبق قبل بداية الصلاة بهدف جلب الفرح والبهجة إلى قلوب الأطفال المشاركين في الصلاة برفقة أسرهم تعد هذه المبادرات من أبرز مظاهر التقاليد الدينية التي تميز صلاة العيد، حيث يعكس ذلك الروح المجتمعية والتضامنية بين أفراد المجتمع المسلم.