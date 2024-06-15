استخرج الآن.. نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول لعموم محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

تتضاعف عملية البحث المتكرر حالياً في العراق عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، حيث يترقب الإعلان عن النتيجة الطلاب وأولياء الأمور موعد الإعلان النتيجة حتى يطمئنوا على نتيجة الاختبارات التي انتهوا منها في مطلع شهر يونيو الجاري، فقد أعلنت وزارة التربية العراقية اقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وبعدها ستعلن النتيجة بشكل مركزي وإلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نرصد لكم في هذا التقرير التفاصيل الخاصة بالنتيجة من موعد وخطوات استخراج النتيجة بكل سهولة فتابعونا.

نتائج الثالث متوسط 2024

يوم بعد يوم تتزايد عمليات البحث الرائجة عبر محرك البحث جوجل لمعرفة موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط للدور الأول، حيث لم تعلن وزارة التربية العراقية عن موعد رسمي لظهور النتيجة، ولكنها أكدت ظهورها أمام الجميع بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والتي تتم حالياً في جميع لجان الكنترول بالمحافظات العراقية وتتم تحت إشراف لجنة مخصصة من الوزارة واتباع التعليمات المشددة من الوزارة حول احري الدقة والشفافية في التصحيح، وهذا ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات ولا يكون هناك ظلم لأي طالب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول

يمكن لكل أعزاءنا الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول من أي محافظة بالعراق من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وتتمثل خطوات الاستعلام في التالي: