موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة بورسعيد، مع اقتراب موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2024 تتزايد عمليات البحث على محركات البحث مثل جوجل لمعرفة توقيت الصلاة بدقة استنادا إلى الحسابات الفلكية هذه الأبحاث تعكس الحرص الكبير للمسلمين على أداء صلاة العيد في وقتها المحدد كونها شعيرة مهمة تميز هذه المناسبة الدينية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة بورسعيد

وفي هذا السياق أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق 16 يونيو، هو أول أيام عيد الأضحى لعام 2024 هذا الإعلان يعد إشارة رسمية لبداية الاحتفالات والمناسبات المرتبطة بعيد الأضحى بما في ذلك صلاة العيد التي تقام في المساجد والساحات المخصصة لذلك.

من المقرر أن تكون صلاة عيد الأضحى بعد شروق شمس يوم الأحد 16 يونيو 2024 حيث يتفاوت وقت الصلاة من منطقة لأخرى، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في محافظة بورسعيد عند الساعة 5:11 صباحا ليتمكن جميع المواطنين من التحضير للصلاة.

أماكن صلاة عيد الأضحى في بورسعيد

تم التنسيق بين محافظة بورسعيد ومديرية الأوقاف لتخصيص 11 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك في مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، كما تم تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى في بورسعيد وبورفؤاد بالقرب من المساجد الكبرى وهي تشمل مسجد السلام في حي الشرق ومسجد الشيخ زايد في الحي الإماراتي والمسجد الكبير في مدينة بورفؤاد والمعمورة في طرح البحر ومسجد التوحيد في حي الزهور وساحة مسجد الرزاق في الزهور ومسجد السيدة زينب في بنك الإسكان ومسجد حمدي تمام في طرح البحر ومسجد الحسين في حي المناخ ومسجد دار السلام الحرمين في التصنيع بحي الضواحي بالإضافة إلى ساحة مسجد الشبان المسلمين.