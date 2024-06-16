موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية …. أماكن ساحات صلاة العيد في الإسكندرية

بدأ العد التنازلي لحلول موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية وهي اللحظة التي ينتظرها آلاف المسلمين لأداء الصلاة اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أداء الصلاة، يعود المسلمون إلى منازلهم بسرعة لبدء شعائر ذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين.

وفي هذا السياق أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2024 وفقا للتوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية وقد حددت وزارة الأوقاف أيضا عدد ساحات الصلاة التي ستخصص لاستقبال المصلين في هذا اليوم المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيانها عن موعد أداء صلاة عيد الأضحى لعام 2024 في مدينة الإسكندرية وبحسب البيان، من المقرر أن تُقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:20 صباحا وفقا للتوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية.

ويأتي تحديد هذا الموعد في إطار حرص الهيئة على تقديم المعلومات الدقيقة التي تساهم في تنظيم الشعائر الدينية للمسلمين وضمان أداء صلاة العيد في وقتها المحدد إذ تعتبر صلاة عيد الأضحى من أهم المناسبات الدينية التي يجتمع فيها المسلمون لأداء الصلاة جماعة وتتبعها شعائر ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المحتاجين.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الإسكندرية

أعلن الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف عن عدد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى لعام 2024 في محافظة الإسكندرية حيث بلغ عدد الساحات المخصصة للصلاة حوالي 513 ساحة منتشرة في مختلف أنحاء المحافظة بالإضافة إلى المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة بشكل منتظم.

لتنظيم هذه الساحات وضمان سير الصلاة بشكل منظم تم تخصيص 1026 إماما وخطيبا لأداء صلاة العيد وقد تم تنظيم الأمر بحيث تضم كل ساحة إماما رئيسيا وآخر بديلا تحسبا لأي طارئ قد يحدث. هذه التدابير تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على تقديم أفضل الخدمات الدينية للمواطنين وضمان أداء صلاة العيد في أجواء مريحة ومنظمة.