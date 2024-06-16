في الفترة الأخيرة، شهدت محركات البحث ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة، مع اقتراب هذه المناسبة الدينية العظيمة لم يتبق سوى ساعات قليلة على موعد الصلاة لأول أيام عيد الأضحى مما يدفع العديد من المسلمين إلى البحث المكثف لمعرفة التوقيت الدقيق لصلاة العيد في مناطقهم المختلفة.

تعد صلاة عيد الأضحى من الشعائر الدينية الهامة التي يحرص المسلمون على أدائها جماعة في المساجد والمصليات المخصصة يتوجه الجميع لأداء هذه الصلاة التي تأتي بعد شروق الشمس بقليل وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي تحدد مواعيد الصلاة بدقة في مختلف المناطق إن تحديد هذا الموعد يتطلب دقة عالية حيث يتابع الفلكيون والجهات الدينية المختصة حركة الشمس والتوقيت المناسب للصلاة.

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في القاهرة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مواعيد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف محافظات ومدن مصر. وفقاً للإعلان ستقام صلاة العيد في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة السادسة وثمانية عشر دقيقة صباحاً بينما سيكون موعدها في مدينة الإسكندرية عند الساعة السادسة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي.

مواقيت صلاة العيد في جميع المحافظات

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل الكثيرون عن مواقيت صلاة العيد في مختلف المحافظات المصرية ستعرض فيما يلي مواعيد صلاة عيد الأضحى لعام 1445 هجري (2024 ميلادي) في عدد من المحافظات: