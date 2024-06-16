في الفترة الأخيرة، شهدت محركات البحث ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة، مع اقتراب هذه المناسبة الدينية العظيمة لم يتبق سوى ساعات قليلة على موعد الصلاة لأول أيام عيد الأضحى مما يدفع العديد من المسلمين إلى البحث المكثف لمعرفة التوقيت الدقيق لصلاة العيد في مناطقهم المختلفة.
تعد صلاة عيد الأضحى من الشعائر الدينية الهامة التي يحرص المسلمون على أدائها جماعة في المساجد والمصليات المخصصة يتوجه الجميع لأداء هذه الصلاة التي تأتي بعد شروق الشمس بقليل وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي تحدد مواعيد الصلاة بدقة في مختلف المناطق إن تحديد هذا الموعد يتطلب دقة عالية حيث يتابع الفلكيون والجهات الدينية المختصة حركة الشمس والتوقيت المناسب للصلاة.
موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في القاهرة
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مواعيد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف محافظات ومدن مصر. وفقاً للإعلان ستقام صلاة العيد في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة السادسة وثمانية عشر دقيقة صباحاً بينما سيكون موعدها في مدينة الإسكندرية عند الساعة السادسة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي.
مواقيت صلاة العيد في جميع المحافظات
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل الكثيرون عن مواقيت صلاة العيد في مختلف المحافظات المصرية ستعرض فيما يلي مواعيد صلاة عيد الأضحى لعام 1445 هجري (2024 ميلادي) في عدد من المحافظات:
- في محافظة بورسعيد، ستقام صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6:11 صباحًا.
- وفي محافظة السويس، ستقام الصلاة غدًا الأحد عند الساعة 6:13 صباحًا.
- بينما في العريش، سيكون وقت الصلاة في تمام الساعة 6:05 صباحًا.
- في مدينة الطور، ستبدأ صلاة العيد عند الساعة 6:13 صباحًا.
- في شرم الشيخ، ستقام صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6:11 صباحًا.
- في دمنهور، ستُقام الصلاة عند الساعة 6:19 صباحًا.
- أما في محافظة المنصورة، فستُقام الصلاة في تمام الساعة 6:15 صباحًا.
- في الزقازيق، ستبدأ صلاة العيد عند الساعة 6:16 صباحًا.
- في بنها، سيكون موعد الصلاة في تمام الساعة 6:17 صباحًا.
- في محافظة كفر الشيخ، سوف تقام الصلاة عند الساعة 6:17 صباحًا.
- وأخيرا في شبين الكوم، ستقام صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6:18 صباحًا.