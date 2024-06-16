أكمل فرع الشؤون الإسلامية في منطقة الباحة استعداداته الكاملة لتجهيز جوامع ومصليات عيد الأضحى المبارك بما في ذلك أماكن مخصصة للنساء. تركزت الجهود على تجهيز الجوامع والمصليات لتكون في أعلى مستوى من الجاهزية لاستقبال المصلين في المدينة وضواحيها.

تم تخصيص أماكن محددة للنساء لضمان راحتهم وسهولة أدائهم لشعائر الصلاة مع تعيين مراقبين ومشرفين للإشراف على جميع احتياجات هذه الجوامع تتضمن التجهيزات توفير المعدات الإلكترونية اللازمة بالإضافة إلى تأمين التموين الكافي بالمياه مما يضمن تلبية جميع احتياجات المصلين ويعزز من شعورهم بالبهجة والسرور خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في الباحة

تقام صلاة عيد الأضحى في الباحة بالمملكة العربية السعودية لعام 1445-2024 عند الساعة 5:49 صباحاً وفيما يلي مواعيد الصلاة في مدن أخرى:

مكة المكرمة: 5:53 صباحاً.

المدينة المنورة: 5:19 صباحاً.

الرياض: 5:19 صباحاً.

جدة: 5:56 صباحاً.

الدمام: 5:02 صباحاً.

الطائف: 5:51 صباحاً.

حائل: 5:33 صباحاً.

نجران: 5:37 صباحاً.

عنيزة: 5:27 صباحاً.

الخرج: 5:18 صباحاً.

بريدة: 5:26 صباحاً.

أبها: 5:49 صباحاً.

الإحساء: 5:07 صباحاً.

الأفلاج: 5:24 صباحاً.

سكاكا: 5:33 صباحاً.

ينبع: 5:55 صباحاً.

القصيم: 5:24 صباحاً.

الخبر: 5:01 صباحاً.

تقام الصلاة في المساجد والمصليات المُعدة لذلك حيث يحرص المسلمون على التوجه إليها لأداء صلاة العيد والاحتفال بهذه المناسبة السعيدة ينصح بالوصول مبكراً للمشاركة في التكبيرات والاستعداد للصلاة بروحانية وخشوع.

إمام وخطيب صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين الشريفين عن أسماء الأئمة والخطباء الذين سيؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445-2024 جاءت الأسماء كما يلي: