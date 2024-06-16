” بزيادة 100 ألف دينار ” سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة .. فرمان من وزارة المالية العراقية

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين كما أوضحت مبلغ الزيادة الجديدة وسلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024، وذلك في ظل سعي الحكومة في توفير حياة كريمة للمواطنين المتقاعدين ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع، وتزايد البحث عن معرفة مبلغ الزيادة الجديدة وهذا سوف نوضحه لكم في الفقرات التالية.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أعلنت وزارة المالية عن سلم رواتب المتقاعدين عقب تطبيق الزيادة الجديدة وجاءت نسبة الزيادة الجديدة بنحو مائة ألف دينار عراقي، كما تم رفع الحد الأدنى إلى 700000 دينار وجاء سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الأخيرة على النحو التالي:

الذين يتقاضون رواتب بنحو 400 ألف دينار سيحصلون على زيادة بنحو 500 ألف دينار.

بينما المتقاعد الذي يتقاضى راتب بنحو 500 ألف دينار يحصل على راتب بنحو 600 ألف دينار.

المتقاعدين الذين رواتبهم 700 ألف دينار بعد الزيادة الجديدة يحصل على راتب يقدر بنحو 800 ألف.

أما بالنسبة للمواطنين المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب بنحو مليون دينار أو أكثر لا يستحق الزيادة.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

في السياق نفسه أتاحت وزارة المالية في العراق خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني عبر الإنترنت وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: