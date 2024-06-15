التقويم الدراسي في الإمارات للعام الدراسي 1446 / 1445هـ .. الخطة الدراسية + موعد بداية العام الدراسي الجديد!!

أعلنت وزارة التعليم في الإمارات عن تفاصيل التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 2025 وتضمن مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي ومدة الإجازة الشتوية وكذلك الربيعية، والهدف من ذلك الإعلان هو مساعدة الطلاب في التخطيط المسبق وتطوير عملية التعلم والتعليم ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالتقويم الدراسي الجديد في الإمارات.

التقويم الدراسي لعام 2025 في الإمارات

في العام المنقضي في الإمارات بدأت الدراسة يوم 28 من شهر أغسطس 2023 الماضي وانتهت يوم 28 من شهر يونيو 2024، وحصل الطلاب على إجازة شتوية بدأت يوم 11 من شهر ديسمبر 2023 واستمرت حتى يوم 1 يناير 2024، بعد ذلك حصل الطلاب على الإجازة الربيعية يوم 25 من شهر مارس 2024 واستمرت حتى يوم 14 من شهر أبريل.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في الإمارات 2025

وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم في الإمارات من المقرر أن يبدأ العام الجديد يوم 26 من شهر أغسطس المقبل 2024 على أن يستمر الطلاب في الفصل الدراسي الأول حتى يوم 27 من شهر يونيو 2025، وتبدأ الإجازة الشتوية يوم 16 من شهر ديسمبر 2024 وتمتد حتى يوم 5 يناير 2025، بينما الإجازة الربيعية تبدأ يوم 24 من شهر مارس وتمتد حتى يوم 13 أبريل 2025.

موعد تسجيل الطلاب الجدد لعام 2024 / 2025

في السياق نفسه أوضحت وزارة التربية والتعليم في الإمارات موعد تسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية وذلك من باب التيسير للطلاب وأولياء الأمور، وتبدأ اعتباراً من يوم 18 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم 13 من شهر مايو والتسجيل يتضمن الوافدين والمقيمين الذين يرغبون في الانتقال من مدرسة خاصة لمدرسة حكومي، ويكون التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة أو عن طريق التطبيق الذكي من خلال كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالطلاب مع إرفاق بعض المستندات والوثائق المطلوبة.