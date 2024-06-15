“بسبب عطلة عيد الغدير” جدول امتحانات السادس اعدادي الجديد بعد التعديل طبقا لوزارة التربية العراقية

جدول امتحانات السادس اعدادي الجديد بعد التعديل

تصادف أيام امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق والمحددة مسبقا أيام عطل رسمية بمناسبة أعياد دينية وطنية مما جعل وزارة التربية العراقية تجري بعد التغييرات على الجدول وتقوم بالإعلان عن الجدول الجديد عبر منصاتها الرسمية، وقد كان مقررا ان تنتهي الامتحانات يوم الثاني من يوليو ولكن بعد التعديل ستنتهي الامتحانات يوم الثالث من يوليو، وتغير موعد امتحان الرياضيات وتم تقديمه لليوم الذي يليه، وسنستعرض لكم فيما يلي مواعيد بداية ونهاية الامتحانات والجدول الجديد :