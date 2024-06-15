“بسبب عطلة عيد الغدير” جدول امتحانات السادس اعدادي الجديد بعد التعديل طبقا لوزارة التربية العراقية

جدول امتحانات السادس اعدادي الجديد بعد التعديل
تصادف أيام امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق والمحددة مسبقا أيام عطل رسمية بمناسبة أعياد دينية وطنية مما جعل وزارة التربية العراقية تجري بعد التغييرات على الجدول وتقوم بالإعلان عن الجدول الجديد عبر منصاتها الرسمية، وقد كان مقررا ان تنتهي الامتحانات يوم الثاني من يوليو ولكن بعد التعديل ستنتهي الامتحانات يوم الثالث من يوليو، وتغير موعد امتحان الرياضيات وتم تقديمه لليوم الذي يليه، وسنستعرض لكم فيما يلي مواعيد بداية ونهاية الامتحانات والجدول الجديد :
- اول يوم امتحانات للصف السادس الاعدادي سيكون يوم الاحد 23 يونيو الجاري.
- وستستمر الامتحانات لمدة عشر أيام لتنتهي يوم 3 يوليو القادم.
- وستبدأ الامتحانات لكافة الأقسام في تمام السابعة صباحا.
نتائج امتحانات السادس اعدادي
بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الصف السادس الاعدادي ستبدأ فورا عمليات تصحيح أوراق الاجابة ثم التدقيق والمراجعة ورصد الدرجات ومن ثم اعتماد النتيجة ثم رفعها على موقع الوزارة الالكتروني الرسمي، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في اخر اسبوع من شهر يوليو القادم وستكون متاحة عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا الالكتروني وسيستطيع الطالب بسهولة وباتباع خطوات بسيطة معرفة نتيجته من خلال ادخال اسمه ورقم جلوسه لتظهر نتيجته في غضون لحظات.