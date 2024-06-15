“لولو في العيد” استقبل تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah Tv للاعاني

تعتبر قناة وناسة لولو بيبي واحدة من القنوات المميزة التي تهتم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال. يتم بث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وتقدم برامج متنوعة تلبي اهتمامات الأطفال في مختلف الأعمار. تستهدف القناة تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، ما يساعد في تنمية مهارات الأطفال بشكل ممتع.

تردد قناة وناسة لولو بيبي

تقدم قناة وناسة لولو بيبي مجموعة من البرامج التي تتنوع بين الرسوم المتحركة، والأغاني، والقصص، والنصائح التعليمية. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز التعلم بطرق ممتعة وتفاعلية، مما يساعد الأطفال على اكتساب المعرفة والمهارات الجديدة. يمكن للأهل ضبط الترددات الصحيحة لضمان متابعة أطفالهم لهذه البرامج المفيدة والمسلية.

التردد قناة وناسة 2024 هو : 11430.

معامل استقطاب ق قناة وناسة 2024 هو : رأسي.

معدل الترميز قناة وناسة 2024 هو : 27500.

معامل تصويب الخطأ قناة وناسة 2024 هو : 4/3.

الجودة قناة وناسة 2024 هو : HD.

تردد قناة وناسة على العرب سات

تبث قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مما يضمن وصولها إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم العربي. كما تتفاعل القناة مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشاركهم أحدث الأخبار والمستجدات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاهدين للمشاركة في برامجها المختلفة.

التردد قناة وناسة 2024 هو : 11270.

معدل استقطاب قناة وناسة 2024 هو : رأسي.

معامل الترميز قناة وناسة 2024 هو : 27500.

معامل تصويب الخطأ قناة وناسة 2024 هو : 4/3.

الجودة قناة وناسة 2024 هو : HD.

تهدف قناة وناسة إلى أن تكون الوجهة الأولى لمحبي الموسيقى والترفيه في العالم العربي، من خلال تقديم محتوى عالي الجودة يواكب التطورات الفنية. كما تسعى القناة إلى دعم الفنانين الشباب ومنحهم الفرصة للظهور والتألق، مما يعزز من دورها في إثراء المشهد الفني العربي.