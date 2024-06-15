“أفضل 8 شفرات جاتا المجانية في ليلة العيد”.. نزل بسرعة شفرات GTA San Andreas المضمونة.. حمل الشفرات وعيش المغامرات

يقوم المطورون على لعبة جاتا سان اندرياس، بإطلاق بعض الشفرات المجانية والجديدة التي يتم العمل على تحديثها من وقت إلى أخر، والحصول على ابرز الأكواد التي تؤهل المستخدم أو اللاعب في الدخول إلى تحديات ومنافسات جديدة، يمكنك بها الدخول إلى أصعب المراحل داخل اللعبة، وعليه يمكنك التعرف على أفضل 8 شفرات جاتا المجانية في ليلة عيد الأضحى المبارك، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

شفرات جاتا المجانية في ليلة العيد

من أبرز الشفرات المجانية والمضمونة التي يمكنك القيام بالتعرف عليها، وتحميلها على جهازك، لكي تتمكن من الإستمتاع بكافة المميزات والخصائص التي توفرها اللعبة، ومن بينها الأتي:-

شفرة سيارة القمامة ” AMOMHRER”.

بينما شفرة الدرع والصحة اللامتناهية ” HESOYAM”.

الحصول على شفرة تغيير الطائرات الحربية ” AIWPRTON”.

شفرة القوة البدنية للاعب ” BUFFMEUP”.

الذخيرة اللامتناهية على شفرة ” FULLCLIP”.

شفرة الأسلحة الصاروخية تكون ” professionaltools”.

شفرة التخلص من الشرطة بسرعة فائقة ” leavemealone”.

القفز المخترق يكون على شفرة ” KANGAROO”.

خطوات تحميل لعبة جاتا GTA San Andreas

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بتحميل لعبة جاتا GTA San Andreas، وفقًا للأتي:-