موعد صلاة العيد الأضحى في صيدا بلبنان 2024 توجيهات وزارة الأوقاف عند تأديتها 

من منا نحن المسلمين لم ينتظر عيد الأضحى المبارك لعام 2024 بفارغ الصبر، حتى يحتفل به، وحتى يتقرب فيه من الله تعالى، حيث أن عيد الأضحى المبارك، يوجد فيه العديد من مظاهر الاحتفال التي تقرب المسلمين من الله، مثل: أداء فريضة الحج، وذبح الأضاحي، وتوزيعها على الفقراء والمساكين، وزيارة الأقارب ووصل صلة الرحم، وتوزيع العيديات على الأطفال، والكثير من الأعمال اللطيفة التي لها ثواب كبير عند الله.

توجيهات وزارة الأوقاف من أجل صلاة العيد

من أجل أن توفر وزارة الأوقاف جهد المواطنين، ومن أجل أيضًا أن تجعل المواطنين يتمكنون من أداء الصلاة في موعدها المحدد، قد قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن بعض التوجيهات، وهي:

قم بأداء صلاة العيد في الساحات المحددة للولاية الخاصه بك، أو في الساحات التي تقام فيها صلاة صلاه الجمعة عادة.

حين يتم تجهيز المساجد، يجب وضع حاجز يفصل بين النساء ورجال.

سيتم الإشراف على صلاة العيد من قبل وزارة الأوقاف.

موعد صلاة عيد الأضحى في صيدا بلبنان 2024

يتساءل كافة مواطني محافظة صيدا بلبنان عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في محافظة صيدا، وقد تم الإعلان بالفعل عن أن موعد صلاة عيد الأضحى في صيدا لعام 2024، سيكون في تمام الساعة 5:56 صباحًا، ويتم أداء الصلاة في المساجد والساحات التي قد جهزتها الحكومة اللبنانية من أجل إقامة صلاة العيد.

سنن عيد الأضحى المبارك

كان هناك العديد من الأفعال التي قد كان يفعلها رسول الله في عيد الأضحى المبارك، والتي يجب على المسلمين أن يفعلوها من بعده، ومن هذه السنن: الاغتسال قبل الذهاب للصلاة، ولبس أفضل الملابس، تشغيل تكبيرات العيد في الشوارع وفي المنازل، تهنئة المسلمين لبعضهم البعض بحلول العيد، الذهاب للصلاة من طريق والعودة من طريق آخر، إعطاء الأطفال الصغار العيديات من أجل إسعادهم.