متى موعد صلاة العيد في سوريا وطريقة حساب وقت صلاة العيد في ميزان الشريعة

يهتم السوريون حالياً بالبحث عن موعد صلاة العيد لعام 2024 في سوريا، وكذلك عن أماكن وساحات الصلاة المخصصة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما أنهم يهتمون خلال هذه المناسبة إلى تنظيم ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين، يعتبر عيد الأضحى المبارك من الأعياد الإسلامية الهامة التي يتم الاحتفال بها على مستوى العالم، يرمز هذا العيد إلى الذكرى التي تعود إلى استعداد النبي إبراهيم (عليه السلام) لتنفيذ أمر الله بالتضحية بابنه إسماعيل. في اللحظة الأخيرة، تدخلت الملائكة وتبادلت الضحية بكبش.

موعد صلاة العيد في سوريا

تقام صلاة العيد في سوريا في تمام الساعة 5:56 ويحدد ذلك عند ارتفاع الشمس في السماء بمقدار رمح أو سهم، لذلك يختلف توقيت الصلاة في سوريا إلى الموقع الجغرافي الخاص بها ودوران الشمس في تلك المنطقة من الأرض، فيما يتعلق بأماكن وساحات صلاة العيد 2024 في سوريا، فإن المواقع الأبرز تشمل على التالي:

مكان الصلاة الموقع مسجد الثناء في دمشق مدينة دمشق الجامع النوري الكبير حمص مسجد خالد بن الوليد حمص جامع الأربعين القرب من ركن الدين مسجد قباء داخل مدينة حمص

طريقة حساب وقت صلاة العيد

وقت صلاة العيدين يكون بعد شروق الشمس ويستمر حتى وقت الظهيرة، أي من زمن ارتفاع الشمس بقدر رمح “أي حوال 20 دقيقة” حسب رؤية العين حتى بداية الظهيرة، ينبغي عدم تأجيل صلاة عيد الأضحى عن وقتها الأول للسماح للمسلمين بذبح أضاحيهم بعدها، ومن المفضل تأجيل صلاة عيد الفطر قليلاً عن وقتها الأول لمنح الناس الفرصة لإخراج صدقة الفطر قبلها ولتيسير قيام من انشغل في إخراج صدقته.