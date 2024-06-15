موعد صلاة عيد الاضحى في الجوف 2024-1445 والمساجد التي تقام فيها الصلاة

موعد صلاة عيد الاضحى في الجوف 2024-1445، أعلنت إمارة منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن جدول مواعيد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد من مدنها الرئيسية مثل الجوف وسكاكا والقريات ودومة الجندل وطبرجل وصوير وأصدرت الإمارة بياناً يحتوي على تفاصيل الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد بإذن الله بما في ذلك مواعيد الصلوات في كل من محافظات الجوف وأماكن إقامتها.

موعد صلاة عيد الاضحى في الجوف 2024-1445

أفادت إمارة منطقة الجوف عبر حسابها الرسمي في منصة إكس بتفاصيل مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ في مدن المنطقة كما يلي:

في مدينة سكاكا تحدد موعد صلاة عيد الأضحى عند الساعة 5:32 صباحًا.

في محافظة صوير تحدد موعد صلاة العيد في نفس التوقيت السابق عند الساعة 5:32 صباحًا.

أما في محافظة القريات فتقام صلاة العيد عند الساعة 5:41 صباحًا.

في محافظة دومة الجندل تحدد موعد صلاة العيد في الساعة 5:34 صباحًا.

أما في محافظة طبرجل فسيكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحًا.

هذه المواعيد تمثل جزءاً من الترتيبات الدقيقة التي تقوم بها إمارة منطقة الجوف لتأمين مصليات العيد، حيث تسعى الإمارة لتوفير بيئة ملائمة للمصلين لأداء الصلاة في أجواء من الخشوع والروحانية.

جوامع صلاة العيد في محافظة الجوف

إمارة الجوف أعلنت رسميا عن مواقع إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ في محافظة القريات والقرى التابعة لها، وقد شملت الإعلان أسماء المصليات والجوامع التي ستستضيف هذه المناسبة الدينية الكبرى وفيما يلي قائمة ببعض من هذه المصليات والجوامع: