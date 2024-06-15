وين الأحمر يا لولو .. استقبل تردد قناة وناسة Wannasah TV على جميع الأقمار الصناعية 2024 .. دلع اطفالك في العيد!!

قناة وناسة من أكثر قنوات الأطفال التي يبحث عنها العديد، تقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي مميز وهادف يتناسب مع كافة الأعمار وتحرص دائما القناة على تقديم برامج وأغاني متنوعة بالإضافة إلى العروض الكرتونية والبرامج التفاعلية والمسلسلات وتعمل القناة بصورة مجانية وتقدم محتواها بصوت وصورة واضحة ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة وناسة للأطفال

تعد من أهم وأبرز قنوات الأطفال الفضائية تأسست عام 2007، نالت على إعجاب العديد من الأطفال وحققت نجاحاً كبيراً و شهرة واسعة خلال وقت قصير وتقدم القناة مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال كما تعمل قناة وناسة على مدار 24 ساعة دون انقطاع بشكل مجاني لا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك.

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات

تزايد البحث عن معرفة تردد قناة وناسة على قمر نايل سات الصناعي ويمكن تحميل القناة عبر جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال كتابة البيانات الآتية:

تردد القناة هو: 11470.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على عرب سات الجديد

كما يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر عبر القمر الصناعي عرب سات عن طريق إدخال المعلومات الآتية:

تردد القناة هو: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

أغاني قناة وناسة 2024

تتميز قناة وناسة بعرض مجموعة متنوعة ومتميزة من أغاني الأطفال من أبرزها مايلي: