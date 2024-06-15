هتصلوا امتى .. موعد صلاة عيد الأضحى في النعامة بالجزائر 2024 اعرفها الآن للاستعداد

قد بدأ بالفعل كافة مواطني ولاية النعامة في الجزائر لعام 2024 بتزيين الشوارع والمنازل الخاصة بهم، بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وقد بدأ المواطنين أيضًا بالبحث عن موعد العيد المحدد، وعن موعد صلاة العيد في ولاية النعامة، حتى يبدأون بتزيين الساحات، من أجل الصلاة، وتجهيز المساجد والأماكن التي سوف يصلي فيها المواطنين، حيث أن كافة المسلمين قد أنتظروا هذه المناسبة الدينية بفارغ الصبر.

عيد الأضحى المبارك

هناك العديد من الأشخاص الغير مسلمين، الذين يهتمون بالثقافة الإسلامية، ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، ورؤية هذه الناس للمسلمين، وهم يستعدون من أجل عيد الأضحى، ويقومون بشراء الملابس الجديدة، وشراء الأضاحي، وذبحها، والقيام بالتصدق، وأيضًا صوم العشر الأوائل من ذي الحجة، يتساءلون عن ما هو العيد بالنسبة للمسلمين، ويعد عيد الأضحى المبارك ثاني العيدين، التي قد حللها الله للمسلمين، ويكون موعده يوم 10 من شهر ذي الحجة، ويستمر عيد الأضحى المبارك لأربع أيام متتالية.

موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر 2024

قد اختلفت الدول العربية على موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث ترى بعض الدول أن عيد الأضحى المبارك، سيكون يوم الأحد الموافق يوم 16 يونيو، الموافق يوم 10 ذي الحجة، وترى بعض الدول الأخرى أن عيد الأضحى المبارك، سيكون يوم الإثنين الموافق يوم 17 يونيو، الموافق 11 ذي الحجة، ولكن قد أعلنت الحكومة الجزائرية عن أن عيد الأضحى المبارك، سيكون يوم الأحد الموافق يوم 16 يونيو، ولكن يمكن أن يتغير هذا الميعاد، على حسب استطلاع الهلال، ولذلك سوف ننتظر استطلاع الهلال بفارغ الصبر.

موعد صلاة عيد الأضحى في النعامة بالجزائر 2024

وبسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وحتى يستعد كافه مواطنين ولاية النعامة بالجزائر، قد قاموا بالبحث عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والتي ستكون كالتالي: سوف تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في النعامة، في تمام الساعة 6:15، أي أنها سوف تكون بعد موعد الشروق بحوالي 20 دقيقة.