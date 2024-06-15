“مكتوبة” تكبيرات عيد الأضحى المبارك.. صيغة سلهة

في غروب أول ليلة من ليالي عيد الأضحى المبارك، تبدأ التكبيرات تهلل بكل ما تحملها من معاني ومحسنات لا يمكن تكرارها، بالإضافة إلى أن هذا العيد يحمل العديد من التكبيرات التي بترددها المسلمون في هذا اليوم المبارك، ويمكنك التعرف عليها والعمل على تكرارها طوال الأيام المباركة، في المنازل والطرق والمساجد، ومن الممكن أن تداوم عليها تكرارها بعد الصلوات المفروضة، وفقًا لما قاله الله عز وجل “ولتكبروا الله على ما هداكم”.

ما هي تكبيرات عيد الأضحى المبارك؟

وتكون الصيغة والمكتوبة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك، ما جاء كالتالي:-

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

هذه هي الصيغة الأساسية والصحيحة التي يمكنك تكرارها وقولها على مدار اليوم دون توقف، بالإضافة إلى أنها تحمل العديد من المعاني الصريحة والثواب الحسن والأجر الذي يُجازي عليه المسلم في هذا اليوم المبارك.

سنة صلاة عيد الأضحى المبارك

صلاة عيد الأضحى المبارك، من السنن المؤكدة عن نبينا عز وجل، خاصة وأنها من أعظم العبادات التي يجب على المسلم المحافظة عليها، نظرًا لقول رسوم الله ” من قام ليلتي العيدين لله محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب”، وتعتبر زيادة الصلاة والسلام على سيد خير البشرية والصحابة التابعين من أفضل الشعائر التي يمكنك المحافظة عليها في هذا اليوم المبارك وفي تلك الأيام التي يستجيب فيها الله عز وجل الدعاء.