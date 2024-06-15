موعد صلاة عيد الاضحى في المدينة المنورة 2024 واماكن ساحات الصلاة

الالاف من المسلمين يبحثون عن موعد صلاة عيد الاضحى في المدينة المنورة 2024، حيث يحرص المسلمون في كل عيد على احياء سنة صلاة العيد في كل عام، وقد تم تحديد موعد صلاة عيد الاضحى في عدد من المدن والمحافظات السعودية، حيث تقام الصلاة بعد شروق الشمس بدقائق قد تصل إلى 15 دقيقة، واليكم متى صلاة عيد الاضحى في المدينة المنورة واماكن الساحات المعدة للصلاة.

موعد صلاة عيد الاضحى في المدينة المنورة 2024

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد صلاة عيد الاضحى في المدينة المنورة 2024، وقد بدأت التجهيزات لاقامة صلاة العيد في المدينة المنورة ومساجدها وعلى رأسهم الجامع النبوي وسيكون إمام المسلمين وخطيبهم في صلاة العيد غدًا، الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، وستقام الصلاة بعد شروق شمس الغد، واليكم موعد صلاة العيد في المملكة السعودية 2024:

يكون موعد صلاة العيد 2024 في المدينة المنورة في الساعة 6:07 صباحًا.

ويكون موعد صلاة العيد في مكة المكرمة هو الساعة 6:09 صباحًا.

يكون موعد صلاة العيد 2024 في الرياض في الساعة 5:46 صباحًا.

وفي نجران تكون صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا.

وفي سكاكا يكون موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة 5:58 صباحًا.

وفي جازان يحل موعد صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا

وتقام صلاة عيد الأضحى في تبوك في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

أماكن صلاة العيد في المدينة المنورة

وتكون أماكن صلاة العيد في المدينة المنورة كالتالي:

المسجد النبوي الذي قدرة الاستيعابية تصل إلى 700 ألف مصل

مسجد قباء

مسجد القبلتين

مسجد المنارتين

مسجد أحد

مسجد أبي بكر الصديق

مسجد سعد بن عبادة.

مسجد عبد العزيز بن باز.

مسجد بن تيمية.

مسجد طلال الهاجري.

مسجد الأمير محمد بن فهد.

مسجد أحمد بن حنبل.

مسجد إسكان قوى الأمن.

مسجد حرم غلوم.

مسجد أجيال.

مسجد العزاب.

مسجد اليمامة.

مسجد الفالحين.