متى موعد صلاة العيد في تونس وكيف أداء صلاة العيد على المذاهب الأربعة

سيشهد شعب تونس خلال ساعات قليلة اقتراب موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تتجمع الأسر في الساحات الكبرى والمساجد لأداء صلاة العيد، يشعر الناس بالفرحة والبهجة، ويحرصون على التقرب إلى الله من خلال ذبح الأضاحي وأعمال الخير، ومن خلال الأسطر التالية نبين مواعيد صلاة العيد في جميع مدن تونس.

موعد صلاة العيد في تونس

تم الإعلان عن جدول مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف مدن تونس، ستقام صلوات العيد في تمام الساعة 5:14 صباحًا في مدينة أريانة، بينما ستكون في تونس عاصمة البلاد في الساعة 5:18 صباحًا، كما ستقام صلاة العيد في مدينة جرجبس في تمام الساعة 5:20 صباحًا، أما في باقي المدن كتوزر، تطاوين، سيدي بوزيد، زغوان، جندوبة، مدنين، المهدية، القصرين، قرطاج، صفاقس، بنزرت، والقيروان، ستكون صلوات العيد في توقيتات على النحو التالي:

مدينة توقيت صلاة العيد توزر 5.31 ص جرجبس 5.20 ص أريانة 5.14 ص تطاوين 5.24 ص سيدي بوزيد 5.22 ص زغوان 5.16 ص جندوبة 5.21 ص مدنين 5.23 ص المهدية 5.15 ص القصرين 5.25 ص قرطاج 5.14 ص صفاقس 5.18 ص بنزرت 5.15 ص القيروان 5.18 ص

كيف أداء صلاة العيد؟

طريقة صلاة العيدين تتطلب حضور الإمام وإمامة الناس بصلاة ركعتين كالتالي:

يكبر الإمام في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام ثم بعدها يكبر ست تكبيرات، ويقرأ الفاتحة وسورة (ق) في الركعة الأولى

ويقوم مكبراً في الركعة الثانية، بعد انتهاء القيام، يكبر خمس تكبيرات ويقرأ الفاتحة وسورة (اقتربت الساعة وانشق القمر).

يلاحظ أن السورتين المشتركتين بين العيدين هما (سبح) و(الغاشية)، والسورتين (ق) و(القمر) لعيد الأضحى