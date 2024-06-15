“استمتع بتكبيرات العيد من الحرم“ تردد قناة الحج نايل سات Nilesat 2024

تردد قناة الحج نايل سات، يؤدي فريضة الحج هذا العام ملايين المسلمين من كافة أنحاء العالم وتنقل قناة الحج الفضائية شعائر الحج على الهواء مباشرة وعلى مدار اليوم بالكامل ليتابعها على الشاشات الفضائية من يرغب في رؤية هذا الحدث العظيم الذي لا يتكرر الا مرة كل عام لمتابعة المناسك وسماع خطب شيوخ الحرم الأجلاء، ويتابع القناة اليوم السبت جمهور كبير من مختلف البلدان العربية لرؤية المشهد المهيب لوقوف الحجاج على عرفة، وللراغبين في استقبال قناة الحج نقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعلى العرب سات.
تردد قناة الحج نايل سات 2024
قناة الحج قناة فضائية سعودية تبث مباشرة جميع مناسك الحج ويبحث الكثيرون عن تردد القناة لمتابعة هذه الشعائر العظيمة وعيش هذه الأجواء الروحانية الممتعة، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة الحج نايل سات واعدادات الضبط :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12015
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة الحج عرب سات
لا يقتصر محتوى قناة الحج على نقل مناسك الحج فقط بل تقدم برامج دينية منوعة تعرض معلومات تثقيفية خاصة بفضل الحج وطريقة أداء المناسك وكذلك أفلام وثائقية عن الكعبة وعن مدينة مكة، وخلال الأيام السابقة عرضت القناة بث مباشر للصلوات في الحرم المكي بإمامة أشهر شيوخ المملكة والطواف حول الكعبة ورمي الجمرات وخطبة عرفات التي ألقاها الشيخ ماهر المعيقلي وسيتم استكمال اخر المناسك غدا الاحد الموافق أول أيام عيد الاضحى المبارك، ولمتابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات بجودة اتش دي اضبط التردد على النحو التالي :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 12149
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4