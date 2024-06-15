“استمتع بتكبيرات العيد من الحرم“ تردد قناة الحج نايل سات Nilesat 2024

تردد قناة الحج نايل سات، يؤدي فريضة الحج هذا العام ملايين المسلمين من كافة أنحاء العالم وتنقل قناة الحج الفضائية شعائر الحج على الهواء مباشرة وعلى مدار اليوم بالكامل ليتابعها على الشاشات الفضائية من يرغب في رؤية هذا الحدث العظيم الذي لا يتكرر الا مرة كل عام لمتابعة المناسك وسماع خطب شيوخ الحرم الأجلاء، ويتابع القناة اليوم السبت جمهور كبير من مختلف البلدان العربية لرؤية المشهد المهيب لوقوف الحجاج على عرفة، وللراغبين في استقبال قناة الحج نقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعلى العرب سات.