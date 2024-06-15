موعد صلاة عيد الأضحى في الدول الإسلامية وكيفية صلاة العيد كما صلاها النبي

زادت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل بشكل كبير من قبل الملايين من المواطنين المسلمين في الدول العربية، الذين يرغبون في معرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدول العربية، انطلق العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الحدث الديني الهام الذي ينتظره المسلمون سنة بعد سنة، وها هو موعد الصلاة في الدول العربية.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدول الإسلامية

أعلنت مواقيت صلاة عيد الأضحى في عدة دول عربية، والتي ينتظرها الكثيرون استعدادا لأداء أفضل شعيرة من شعائر هذا اليوم المبارك، إليك جدول يوضح المواقيت:

الدولة وقت صلاة العيد مصر 6:18 صباحًا الأردن 7:00 صباحًا الإمارات العربية المتحدة 5:48 صباحًا الكويت 5:30 صباحًا عُمان 5:15 صباحًا البحرين 5:30 صباحًا قطر 5:30 صباحًا المغرب 6:00 صباحًا الجزائر 6:15 صباحًا تونس 5:45 صباحًا ليبيا 6:00 صباحًا الرباط 7:00 صباحًا دمشق 5:00 صباحًا صنعاء 4:45 صباحًا الدوحة 5:00 صباحًا

كيفية صلاة عيد الأضحى

يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين على النحو التالي:

يكبر في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام ثم بعدها يكبر ست تكبيرات، ويقرأ الفاتحة وسورة (ق) في الركعة الأولى

يقوم مكبراً في الركعة الثانية، وعندما ينتهي من القيام، يكبر خمس تكبيرات ويقرأ الفاتحة وسورة (اقتربت الساعة وانشق القمر)

حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين، وإذا شاء في الركعة الأولى قرأ بسورة (سبح)، وفي الركعة الثانية قرأ بسورة (هل أتاك حديث الغاشية)، يجب أن تعلم أن السورتين المشتركتين بين الجمعة والعيدين هما (سبح) و(الغاشية)، بينما تختلفان في السورتين (ق) و(القمر) في العيدين، و(الجمعة) و(المنافقون) في يوم الجمعة.