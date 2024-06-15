موعد صلاة عيد الأضحى في الدول الإسلامية وكيفية صلاة العيد كما صلاها النبي

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
موعد صلاة عيد الأضحى في الدول الإسلامية وكيفية صلاة العيد كما صلاها النبي
موعد صلاة عيد الأضحى في الدول الإسلامية

زادت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل بشكل كبير من قبل الملايين من المواطنين المسلمين في الدول العربية، الذين يرغبون في معرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدول العربية، انطلق العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الحدث الديني الهام الذي ينتظره المسلمون سنة بعد سنة، وها هو موعد الصلاة في الدول العربية.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدول الإسلامية

أعلنت مواقيت صلاة عيد الأضحى في عدة دول عربية، والتي ينتظرها الكثيرون استعدادا لأداء أفضل شعيرة من شعائر هذا اليوم المبارك، إليك جدول يوضح المواقيت:

الدولةوقت صلاة العيد
مصر6:18 صباحًا
الأردن7:00 صباحًا
الإمارات العربية المتحدة5:48 صباحًا
الكويت5:30 صباحًا
عُمان5:15 صباحًا
البحرين5:30 صباحًا
قطر5:30 صباحًا
المغرب6:00 صباحًا
الجزائر6:15 صباحًا
تونس5:45 صباحًا
ليبيا6:00 صباحًا
الرباط7:00 صباحًا
دمشق5:00 صباحًا
صنعاء4:45 صباحًا
الدوحة5:00 صباحًا

كيفية صلاة عيد الأضحى

يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين على النحو التالي:

  • يكبر في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام ثم بعدها يكبر ست تكبيرات، ويقرأ الفاتحة وسورة (ق) في الركعة الأولى
  • يقوم مكبراً في الركعة الثانية، وعندما ينتهي من القيام، يكبر خمس تكبيرات ويقرأ الفاتحة وسورة (اقتربت الساعة وانشق القمر)

حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين، وإذا شاء في الركعة الأولى قرأ بسورة (سبح)، وفي الركعة الثانية قرأ بسورة (هل أتاك حديث الغاشية)، يجب أن تعلم أن السورتين المشتركتين بين الجمعة والعيدين هما (سبح) و(الغاشية)، بينما تختلفان في السورتين (ق) و(القمر) في العيدين، و(الجمعة) و(المنافقون) في يوم الجمعة.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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