الصلاااة امتى؟.. مواعيد صلاة العيد في المغرب 2024 /1445 “الدار البيضاء وطنجة والرباط والخميسات وكلميم”

مواعيد صلاة العيد في المغرب، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يبدأ بأداء صلاة العيد في ساعت الصباح الأولى ليستقبل المسلمون هذه الأيام المباركة بالتكبير والتهليل واعتاد المسلمون على ارتداء ملابس العيد والنزول مع اطفالهم لصلاة العيد في الساحات والمساجد ليتقابل فيها الأصدقاء والمعارف والجيران ويهنئون بعضهم ويحتفلون سويا بالعيد في أجواء مليئة بالفرح والبهجة، وتزداد ليلة العيد عمليات البحث عن مواعيد الصلاة للاستعداد لأداءها في وقتها، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال مواعيد صلاة العيد في المدن المغربية.

مواعيد صلاة العيد في المغرب بعد شروق الشمس بحوالي عشرين دقيقة تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة المدن العربية والاسلامية وقد أعلنت المندوبية الجمهورية للشؤون الاسلامية بالمغرب عن مواعيد صلاة العيد في كافة المدن المغربية كما اعلنت عن أماكن الصلاة والساحات التي ستكون متوافرة لأداء الصلاة بها، وسنستعرض لكم فيما يلي مواعيد الصلاة والتي ستبدأ في معظم المدن في تمام الساعة السابعة صباحا. المدينة موعد الصلاة الدار البيضاء 7:00 صباحا فاس 7:00 صباحا الرباط 7:00 صباحا مراكش 7:00 صباحا طنجة 7:00 صباحا بني ملال 7:00 صباحا عمالة وجدة انجاد 8:00 صباحا تازة 7:30 صباحا الخميسات 7:00 صباحا كلميم 8:00 صباحا موعد أجازة العيد في المغرب وفقا لما أعلنت عنه الجهات الرسمية في المغرب فإن أجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ يوم الاثنين 17 يونيو وتستمر الاجازة لثلاثة أيام لتنتهي يوم الاربعاء الموافق 19 يونيو، وسيكون يوم الجمعة يوم عمل طبيعي يليه يومي الأجازة الاعتيادية السبت والأحد، ونظرا لطول أيام الاجازة وللتيسير على المواطنين أعلن البنك المركزي أنه سيقوم بضخ أموال مالية بشكل أكبر في ماكينات الصراف الالي حتى تتوافر سيولة للعملاء أيام العطلة دون أن يواجهوا أي مشاكل خلال تلك الفترة.