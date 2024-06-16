في الآونة الأخيرة انتشرت عدة مدارس فنية متميزة في جمهورية مصر العربية، واستطاعت هذه المدارس أن تفرض نفسها وبقوة، ومن ضمن هذه المدارس مدرسة توشيبا، ومدرسة ويي التكنولوجية، ومدرسة الضبعة النووية، حيث أن مجال الدارسة في مدرسة الضبعة النووية يعتبر من المجالات النادرة في الشرق الأوسط بأكمله، ولهذا نجد أن معدل البحث يرتفع حول موعد تقديم المدرسة النووية في الضبعة النووية 2024 بشهادة الإعدادية، تابعوا معنا لمعرفة أهم الشروط للتقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024 بشهادة الإعدادية.

ما هي مدرسة الضبعة النووية 2024؟

تعتبر مدرسة الضبعة النووية من أهم المدارس على أرض جمهورية مصر العربية، والتي تهتم بها الدولة اهتماما كبيرا من أجل توفير جيل قادر على تطوير هذا المجال، لهذا قامت الدولة ببناء مدرسة الضبعة النووية على أرض مدينة الضبعة، وتعمل هذه المدارس بنظام الخمس سنوات من أجل بناء جيل قادر على قيادة الدولة للتطور في هذا المجال النووي.

ما هي شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024؟

يوجد عدة شروط هامة للتقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية وأيضا يحمل أبويه الجنسية المصرية.

لا بد أن يكون الطالب حاصلا على شهادة التعليم الأساسي لهذا العام 2024.

مجموع الشهادة الاعدادية لا بد أن يكون الطالب حاصلا على 260 درجة.

لا بد أن يكون عمر الطالب لا يزيد عن 18 عاما.

لا يقل مجموع الطالب عن 95% في المواد العلمية وكذلك الرياضيات واللغة الإنجليزية.

أين توجد مدرسة الضبعة النووية 2024؟

مدرسة الضبعة النووية توجد في مدينة الضبعة بعد مدينة العلمين الجديدة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتقع في جنوب الطريق الساحلي لمدينة الإسكندرية مطروح.