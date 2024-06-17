لا تفوت هذه الفرصة! إليك تفاصيل عن فرص عمل مميزة في الإمارات براتب يفوق 50 ألف جنيه شهريًا

يحتاج المواطنين إلى فرص عمل برواتب مجزية تساعدهم على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها مختلف أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق توجد فرص عمل متميزة في الإمارات برواتب تصل حتى 4000 درهم، حيث تحتاج الإمارات إلى عمال لديهم في بعض التخصصات وقد أعلنت وزارة العمل الإماراتية عن احتياجها إلى 70 حداد مسلح و 3 مشرف عمال.

خطوات التقديم على العمل في الإمارات

أعلنت وزارة العمل في الإمارات عن الخطوات المتبعة في التقديم على الفرص المتاح العمل بها في الإمارات، والتي جاؤت على النحو التالي:

إضافة بيانات المتقدم الشخصية من بينها الاسم الرباعي والرقم القوني ومحل الإقامة.

تتضمن بيانات المتقدم إضافة المحافظة التابع لها ورقم هاتفه مع إضافة البريد الإلكتروني ورقم واتساب.

يحدد المستوى التعليمي.

كما يختار المهنة التي يرغب بها من بين حداد خرسانة مسلح أو مشرف موقع بناء.

إضافة رقم جواز السفر وتاريخ استخراج الجواز وأيضًا تاريخ انتهائه.

شروط العمل في الإمارات

حددت الوزارة بعض الشروط التي ينبغي استيفاؤها لدى من يرغب في الحصول على فرصة عمل في الدولة، وقد تضمنت الشروط الآتي:

أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 حتى 40 عام.

أيضًا ينبغي أن يتراوح عمر المتقدم على وظيفة مشرف عمال بين 40 إلى 50 عام.

اجتياز اختبار تحديد مستوى المهارة في ديوان عام الوزارة.

مميزات العمل في الإمارات

يحصل المتقدم لشغل فرص العمل المعلن عنها في الإمارات على المميزات التالية: