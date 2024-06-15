موعد صلاة عيد الاضحى في الجبيل 1445 ومواقيت الصلاة في عدة مدن

موعد صلاة عيد الاضحى في الجبيل 1445 ، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث المسلمون في جميع أنحاء العالم عن مواعيد صلاة العيد وأماكن إقامتها يهدف هذا المقال إلى توفير معلومات حول موعد صلاة عيد الأضحى في الجبيل عام 1445هـ (2024 م) والمواقع المخصصة لأدائها.

في الجبيل والتي تعتبر منطقة تقع شرق المملكة العربية السعودية من المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 الذي يُصادف العاشر من ذو الحجة 1445 هـ.، وستبدأ الصلاة في تمام الساعة 5:50 صباحا بتوقيت الجبيل.

موعد صلاة عيد الاضحى في الجبيل 1445

في الجبيل سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 في يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 وذلك عند الساعة 05:02 صباحا بتوقيت المدينة، يتم تنظيم هذه الصلاة في المساجد والمصليات المخصصة التي تديرها إدارة الخدمة الاجتماعية بالجبيل خصيصا لأداء صلاة العيد.

تتميز هذه المصليات بتجهيزاتها الخاصة والمرافق التي تضمن راحة وسهولة للمصلين أثناء أداء الشعائر الدينية، ويتم التركيز في هذه العمليات على توفير مصليات داخلية تكفي للرجال مع التخطيط لإنشاء مصليات خاصة للنساء أيضا لضمان مشاركتهن في صلاة العيد بكل يسر وسهولة.

أماكن مصليات عيد الأضحى في الجبيل

في الجبيل يتم إقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1445 في مختلف المساجد والمصليات المنتشرة في مختلف أحياء المدينة وتتضمن الجداول التالية أبرز هذه المصليات والجوامع التي يمكن للمصلين أداء الصلاة فيها: