الأفضل في فئتها بمواصفات رائعة.. مواصفات وسعر سيارة شيري تيجو 7 موديل 2025

يبحث الكثير من محبي السيارات عن سيارة شيري تيجو 7 موديل التي تعتبر الخيار المثالي للأشخاص الذين يبحثون عن سيارات من الفئة الـSUV، لذلك تعتبر تلك السيارة من الخيارات الرائعة التي تتوفر بفئتين مختلفتين.

مواصفات سيارة شيري تيجو 7 موديل 2025

إليكم مواصفات سيارة شيري تيجو 7 موديل على النحو التالي:

تحتوي على محرك تربو به أربع أسطوانات، بسعة 1500 سي سي، وقوة الحصان 145، وعزم الدوران 210 نيوتن لكل متر.

سرعة السيارة القصوى 185 كمس

يأتي المحرك بناقل حركة من النوع الأوتوماتيكي ومكون من 6 سرعات.

نظام الجر أمامي للعجلات.

يوجد في المقدمة فرامل ABS مع دعم مخصص للفرامل EBA وESP، وذلك من أجل التحكم الإلكتروني في السيارة.

الجنوط 17 بوصة ومصابيح أمامية من النوع الهالوجين.

يتوفر في السيارة نظام صوتي يحتوي على 4 سماعات مع وجود شاشة حجمها 4,8 بوصة وتكون مدمجة بمثبت السرعة ومفتاح ذكي ط، وعدادات، بالإضافة إلى وجود تكييف أتوماتيكي.

تحتوي على تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية بالإضافة إلى وجود مرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي.

أما السيارة من الداخل، فتأتي في المقصورة شاشة وسطية 9 بوصة تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

أسعار سيارة شيري تيجو 7 موديل في الأسواق

يختلف سعر سيارة شيري تيجو حسب الدولة وأيضًا حسب الفئة، وهذه الأسعار لا تتفاوت بل تكون متقاربة للغاية، وهذه نوضحها لكم على النحو التالي:

الفئة الأولى من السيارة تباع في مصر بسعر 970 ألف جنيه.

بينما السيارة التي تكون من الفئة الثانية يكون سعرها حوالي مليون و45 ألف جنيه.

وتلك الأسعار التي قمنا بتوضيحها لكم في السطور السابقة هي الأسعار المعلن عنها بشكل رسمي من قبل الشركة المسؤولة والمصنعة لسيارات شيري تيجو الموديل السابع.