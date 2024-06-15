موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024/1445 “بغداد والموصل والنجف والرمادي واربيل وكركوك والفلوجة”

موعد صلاة عيد الأضحى في العراق، يستقبل المسلمون غدا في كافة الدول العربية والاسلامية عيد الأضحى المبارك الذي يستعدون له منذ أيام، ويحمل هذا العيد قيمة ومكانة خاصة لدى المسلمين كونه تؤدى فيه العديد من الشعائر مثل ذبح الأضحية وفريضة الحج الركن الخامس من اركان الاسلام، وقد أعلنت وزارة الاوقاف العراقية عن ان يوم الأحد الموافق 16 يونيو هو أول يوم من أيام عيد الاضحى المبارك، ويبحث الكثيرون بالعراق عن موعد صلاة العيد لأداءها في موعدها المحدد، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد الصلاة في كافة المدن العراقية وأيام العطلة.

موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024/1445 صلاة عيد الاضحى سنة مؤكدة على جميع رجال المسلمين أداءها لمشاركة أخوانه الاحتفال بهذه الايام المباركة ولا يجوز التخلف عنها الا لعذر على قول الكثير من علماء الفقه، وأعتاد أغلب المسلمون صغار وكبار رجال ونساء أن يبدأوا يوم العيد صباحا بأداء صلاة العيد وترديد التكبيرات، وصلاة العيد تكون بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة ويختلف توقيتها من مدينة لأخرى بالتقدم او التأخر لدقائق معدودة، وفيما يلي سنستعرض لكم مواعيد صلاة العيد في المدن العراقية : المدينة موعد الصلاة بغداد 4:45 صباحا الموصل 4:49 صباحا البصرة 4:49 صباحا السليمانية 4:42 صباحا اربيل 4:46 صباحا كربلاء 4:56 صباحا كركوك 4:47 صباحا النجف 4:56 صباحا الرمادي 4:57 صباحا الفلوجة 4:55 صباحا أجازة عيد الأضحى في العراق من المقرر أن تبدأ أجازة عيد الاضحى المبارك في العراق من يوم الاحد 16 يونيو وحتى يوم الخميس 20 يونيو وتمتد الاجازة يومي الجمعة والسبت أيضا لأنهما أيام عطلة رسمية ليتم استئناف العمل والدراسة من يوم الاحد الموافق 23 يونيو، وسيتم خلال فترة العطلة تقديم الخدمات الطبية حيث ستتوافر عربات الاسعاف وستعمل أقسام الطواريء بكافة المشافي.