موعد صلاة عيد الاضحى في عسير 2024 وبعض المدن السعودية

موعد صلاة عيد الاضحى في عسير 2024، انتهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير من تهيئة وتجهيز 2036 مصلى وجامعا استعدادا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445، تم هذا التحضير لضمان توفير بيئة مناسبة ومريحة للمصلين الذين سيحضرون لأداء هذه الشعيرة الدينية الهامة، وتأتي هذه الجهود ضمن التحضيرات السنوية التي تقوم بها الجهات المختصة لضمان إقامة صلاة العيد بطريقة مثالية وفي أفضل الظروف، حيث يتم الاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة من المصلين في جميع أنحاء المنطقة.

تعد هذه الخطوة جزءًا من الاستعدادات الشاملة التي تشمل تنظيم المصليات والجوامع بمختلف المدن والمناطق لاستقبال الزوار والمصلين وضمان إمكانية إقامة الصلاة بسلامة ويسر، وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتوفير الخدمات الدينية للمواطنين والمقيمين بشكل متكامل وفق المعايير والأنظمة المعتمدة.

موعد صلاة عيد الاضحى في عسير 2024

تم الانتهاء من تجهيزات الصيانة والتشغيل والنظافة المساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى في العسير، بالإضافة إلى ضمان توفير وسائل السلامة اللازمة داخلها. جاء ذلك في إطار تنفيذ رسالة الوزارة بالعناية الفائقة بالمساجد وراحة مرتاديها للصلاة بسكينة وخشوع وأشار إلى أن عمليات التجهيز شملت 1783 جامعا و253 مصلى في منطقة عسير استعدادا لاستقبال المصلين في يوم العيد.

موعد صلاة عيد الاضحى في ابها

تم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد طلوع الشمس بربع ساعة وبالتحديد في الساعة 5:49 صباحا بتوقيت مدينة أبها، يأتي هذا التحديد لضمان أن يتمكن المسلمون من أداء صلاتهم في الأوقات المحددة بسهولة ويسر و لضمان الاستمتاع بالراحة والانسجام خلال هذه المناسبة الدينية الكبرى.