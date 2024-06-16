“اسمع تكبيرات العيد عبر TV“ تردد قناة الحج السعودية لمشاهدة تكبيرات عيد الأضحى من المسجد الحرام 2024/1445

تردد قناة الحج السعودية، في هذه الأيام المباركة التي يؤدي فيها المسلمون مناسك الحج هذه الشريعة العظيمة والركن الخامس من أركان الاسلام يرغب الكثيرون ممن لم يحالفهم الحظ لأداء هذا الركن في متابعة هذه الأجواء الروحانية المباركة ورؤية الشعائر على شاشة التلفاز وترديد التكبيرات مع المصلين في الحرم المكي والواقفين على جبل عرفات، لذا يبحث الكثيرون عن كيفية تنزيل قناة الحج السعودية التي تقدم بث مباشر لحجاج بيت الله الحرام، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة الحج السعودية قناة الحج السعودية من القنوات التي اشتهرت كثيرا في الايام الاخيرة بسبب عرضها حصريا مناسك الحج من بيت الله الحرام مباشرة وعلى مدار الأربع وعشرون ساعة دون توقف، واليوم بشكل خاص تحقق القناة نسب مشاهدة عالية بسبب وقوف الحجاج اليوم على جبل عرفات ورغبة الكثيرون في رؤية هذا الحدث العظيم، وقناة الحج متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات وسنستعرض لكم فيما يلي تردد القناة واعدادات الضبط. تكبيرات العيد تردد قناة الحج السعودية نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12015

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 تردد قناة الحج السعودية عرب سات القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12149

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 ضبط تردد قناة الحج السعودية وفيما يلي سنوضح لكم طريقة ضبط تردد قناة الحج السعودية بالخطوات وبالتالي استقبال القناة على اجهزتكم ومتابعة ما تقدمه من محتوى قيم ومميز : من جهاز التحكم ادخل الى القائمة او menu.

ثم اضغط على الاعدادات ومن الخيارات الموجودة حدد التركيب.

اضغط على طريقة التركيب اليدوي.

ادخل نوع القمر الصناعي ثم اكتب التردد وادخل باقي اعدادات الضبط.

بعد الانتهاء اضغط على “بحث” ليتم تنزيل القناة على جهازك بعد وقت قليل.