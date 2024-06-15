من خلال المقال ستتتعرفون معنا على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بالرياض ومكة وجميع محافظات السعودية وأرقى عبارات تهاني عيد الأضحى 1445، مع اقتراب غروب شمس يوم عرفة، يتركز اهتمام المسلمين حول العالم على معرفة مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ، لضبط مواعيدهم لأداء الصلاة في صبيحة أول أيام العيد، سواء في المساجد أو المصليات التي تم تحديدها مسبقًا من الجهات المختصة، نقدم لكم في هذا التقرير جدولاً بتوقيت صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، وجميع مدن المملكة العربية السعودية، عبر موقعنا “البديل”.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بالرياض ومكة وجميع محافظات السعودية

ستتعرفون معنا عبر السطور القادمة على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بالرياض ومكة وجميع محافظات السعودية 1445، حيث أنه من المقرر إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بالرياض ومكة المكرمة وجدة وكل محافظات السعودية كما يلي:

مكة المكرمة: 5:53 صباحاً.

المدينة المنورة: 5:19 صباحاً.

الرياض: 05:19 صباحاً.

جدة: 05:56 صباحاً.

الدمام: 05:02 صباحاً.

الطائف: 05:51 صباحاً.

عنيزة: 05:27 صباحاً.

حائل: 05:33 صباحاً.

نجران: 05:37 صباحاً.

الخرج: 05:18 صباحاً.

بريدة: 05:26 صباحاً.

الأفلاج: 05:24 صباحاً.

أبها: 05:49 صباحاً.

سكاكا: 05:33 صباحاً.

الإحساء: 05:07 صباحاً.

ينبع: 05:55 صباحاً.

الباحة: 05:49 صباحاً.

القصيم: 05:24 صباحاً.

الخبر: 05:01 صباحاً.

أجمل وأرقى عبارات التهنئة بعيد الأضحى

بعد أن خضنا معا تجربة جميلة بالتعرف على موعد صلاة العيد بالرياض ومكة والقصيم وجدة وجميع محافظات السعودية، نأخذ حزمنا إلى منطقة أخرى وهي، أجمل عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك حيث نذكر لكم أفضل وأجمل وأرقى عبارات التهنئة بعيد الأضحى فيما يلي: