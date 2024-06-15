توقيت صلاة عيد الاضحى في أبها 2024 وأهم مظاهر الاحتفال

توقيت صلاة عيد الاضحى في أبها 2024، يحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الذي سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، حيث يتنوع الاحتفال بهذا العيد بين ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين زيارة الأقارب والاستمتاع بالتنزه في الحدائق والمتنزهات، ويتاح للبعض الفرصة لزيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، مما يضيف بعدا دينيا وروحيا إلى هذه المناسبة.

سنتناول في هذا المقال مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد من مدن المملكة العربية السعودية مثل أبها، الطائف، القصيم، وتبوك يحرص الناس في هذه المدن على الالتزام بأداء صلاة العيد والتي تعتبر من الشعائر الدينية الهامة التي يحث عليها الدين الإسلامي.

توقيت صلاة عيد الاضحى في أبها 2024

في مدينة أبها التي تتميز بمناخها المعتدل وارتفاعها الجميل تتوقع السكان موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بشغف كل عام، تعتبر أبها واحدة من أبرز الوجهات السياحية والمصايف في المملكة العربية السعودية، كما أنها عاصمة إدارية لمنطقة عسير وتضم مقرات لعدد من الوزارات الرئيسية في المملكة.

في هذا العام يصادف عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو 2024 الموافق 10 ذو الحجة 1445هـ وسيتم تنظيم صلاة العيد في أبها في تمام الساعة 5:55 صباحا بتوقيت المدينة، يقبل السكان إلى المساجد والمصليات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الأوقاف لأداء هذه الصلاة الجماعية الهامة.

وقت صلاة العيد 2024 القصيم

صلاة عيد الأضحى تعتبر من السنن الهامة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعد فرصة للمسلمين للاحتفال والتقرب إلى الله في هذه المناسبة المباركة في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية أعلن الشيخ عبدالرحمن السويلم المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداد 783 جامعاً ومصلى لاستقبال المصلين وتنظيم شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

من المقرر أن تقام صلاة العيد في القصيم في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا يوم الأحد 10 ذو الحجة الموافق السادس عشر من يونيو 2024، ويتوقع أن يحضر المسلمون من مختلف مناطق المنطقة لأداء هذه الصلاة الجماعية الهامة يتمثل اهتمام السلطات الدينية في توفير البيئة الملائمة والمرافق اللازمة للمصلين مما يسهم في إتمام الشعائر بسلامة وخشوع.