لعبة eFootball، في ثوبها الجديد والزي الانيق وهو رداء الموسم السابع Season 7 المعروف بشعار king of continent، يمكنك في هذا الموسم ان تكون بطل القارات كلها وذلك عن طريق المشاركة في فعاليات البطل، وذلك عندطريق اختيارك منتخبك المفضل او منتخبك الوطني والقيام بالمشاركة في اقوي فعالية في فعاليات لعبة بيس موبايل، يمكنك في هذه الفعالية ان تشارك ضد الذكاء الاصطناعي في مباراة جماعية مع احد الاصدقاء ضد مستويات مختلفة من بداية المبتدئ السهل حتي مستوي الاسطورة المتميز، بالاضافة الي مشاركة Konami بالعديد من الهدايا التي تجلبها لمستخدميها للاستمتاع بتجربه الموسم الجديد مثل اللاعب K.Mbappé المجاني وغيره من النجوم البارزين علي ساحه منتخبات فرسنا والارجنتين، وذلك عن طريق الفوز في فعاليات البطل الجديدة.

تحديثات الموسم السابع اصدار 3.6.0 الجديد

يمكنك في هذا التحديث ان نجد ان اسلوب لعب النجوم قد اختلف في المباريات الملحمية، كما تم تطوير عمليات الاتصال في المبارايات الجماعية والاوضاع التنافسيه وكذلك وضع الذكاء الاصطناعي، بالاضافة الي وجود مميزات جديدة عند الضربات تسديد الضربات الحرة وكذلك العرضيات الركنية وتكون الميزة في القدرة علي التحكم في الفريق قبل وبعد تسديد اي ضربة فيهما، وذلك يعد من احد اقوي التعليمات الجديدة في نظام اللعب داخل المباراة.

اقوي تعديل في الموسم السابع Season 7 داخل المباراة

يمكنك الان التحكم في اكثر من لاعب داخل المباراة الملحمية الخاصة بك عن طريق اعطاءة التعلميات الفردية التي بدورها تحرم اللاعب في الاماكن التي توجهه انت ليتحرك اليها طول المباراة مهما كانت حالة الفريق، فعلي سبيل المثال يمكنك وضع اللاعب Rodri نجم Manchester City في خانة DMF واعطاءه تعليمات فردية الا يتحرك من مكانه طوال المباراة وذلك للسيطرة علي عمليات انفراد الهجمات العكسية، يمكنك كذلك طلب من لاعب الهجوم البقاء فى الهجوم وعندم العودة للخلف وبالطبع العكس صحيح.

في الموسم السابع العديد من الهدايا والممرات والمفاجات التي لا حصر لها، هيا قم ولا تتردد في تطوير فريق الاحلام الخاص بك واستغلال عروض فريق eFootball الموسم السابع وان تصبح نجم القارات والمهيمن علي كاس العالم