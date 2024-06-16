أداء خيالي وأناقة من السيارة الرياضية.. تعرف على مواصفات سيارة تويوتا سوبرا 2024 ومميزاتها وسعرها 

سيارة تويوتا سوبرا هي الأكثر طلبًا، وكما نعلم أن شركة تويوتا واحدة من أكبر شركات العالم في صناعة السيارات، وذلك لأنها تتنوع في تقديم أنواع مختلفة من السيارات منها سيارات عائلية وأخرى رياضية، ومؤخرًا أصدرت الشركة سيارة تويوتا سوبرا التي تعتبر من السيارات الرياضية الحديثة، حيث تتميز السيارة بأنها من الأنواع التي تناسب الشباب.

مواصفات سيارة تويوتا سوبرا 2024

تأتي سيارة تويوتا سوبرا بمواصفات عالمية كنا موضحة على النحو التالي:

يتميز المحرك بأنه قوي وبه 6 اسطوانات بسعة 3,0 لتر، حيث تبلغ قوته 382 حصان، بينما عزم الدوران يصل إلى 500 نيوتن.

السرعة القصوى للسيارة تبلغ حوالي 250 كم خلال ساعة واحدة، وذلك تعتبر أقصى سرعة تسير بها السيارة.

ناقل الحركة في السيارة من النوع الاوتوماتيكي ويحتوي على ثمن سرعات.

تصل سعة خزان الوقود في السيارة إلى حوالي 52 لتر.

مزايا تويوتا سوبرا 2024

تتميز سيارة تويوتا بأنها واحدة من أشهر أنواع الماركات، لذلك سنوضح مميزات تويوتا سوبرا على النحو التالي:

تتميز بوجود شاشة علوية تعمل بدقة عالية وحجمها يكون 8 إنش.

تحتوي السيارة على مقاعد أمامية رياضية مصنوعة من الجلد القوي.

بالإضافة إلى ذلك فإنها تمتاز بوجود أنظمة أمان متطورة تحتوي على 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة التكيفي.

تحتوي على مصابيح أمامية بها عدسات سداسية قوية، وبها نظام دفع لعجلات السيارة الموجودة في الخلف.

ويوجد بالسيارة حوالي 12 مكبر صوت.

سعر سيارة تويوتا سوبرا

يختلف السعر حسب الدولة حيث تبدأ الأسعار في مصر من 2,796,200 جنيه، بينما في المملكة العربية السعودية 220,700 جنيه، وفي الإمارات العربية المتحدة تباع بسعر 216,100 درهم إماراتي، وهذه هي الأسعار المعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن.